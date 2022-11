Na zona proibida, a fugir da morte

Depois de horas a conduzir, Chen Nini, de 32 anos, estaciona o carro no parque do Hospital Militar de Wuhan. A sua mãe, doente, está deitada no banco de trás. Há algum tempo que escureceu e Chen ouviu dizer que o hospital tem uma cama disponível. “Preciso de ter sorte. Estou tão desesperada que só posso fazer isto”, diz ao telefone. Nas estradas da cidade, onde se manifestaram os primeiros focos do coronavírus, não é permitida a circulação de carros particulares. Chen quebrou a lei ao conduzir de hospital em hospital à procura de uma cama para a mãe. O estado de Chen Wentao, de 59 anos, é crítico. Mal consegue falar, tem febres altas, tosse e está incontinente. Oficialmente não foi declarada infetada com o coronavírus, por isso é que, supostamente, nenhum hospital a aceita. Não faz sentido, diz a filha. “Dizem que não há mais kits de teste. Na verdade, o que faltam é camas. Está tudo uma confusão.” O sistema de saúde chinês, que tem estado sob pressão nos últimos anos, ruiu em Wuhan. No país, cerca de nove mil pessoas estão infetadas e mais de 200 morreram. A mulher gravemente doente no banco de trás do carro de Chen não faz parte das estatísticas.

Médicos militares do Exército Popular e dezenas de especialistas de Xangai e Pequim chegam à cidade para ajudar os colegas. Numa corrida contra o tempo, Wuhan constrói dois novos hospitais para 2300 doentes como Chen Wentao, que não têm para onde ir. No final de dezembro, Chen Wentao teve febre pela primeira vez. Tinha feito compras no mercado de Huanan no distrito de Jianghan. Mais tarde, esse mercado foi identificado como o epicentro da epidemia. “Se ela soubesse que ali se vendia carne infetada, nunca lá teria ido”, lamenta a filha, numa crítica ao modo como as autoridades locais lidaram com a situação. “Mas as oito pessoas que primeiro falaram sobre o vírus já tinham sido silenciadas.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.