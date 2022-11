Em Malton ninguém tem medo do ‘Brexit’

Há mercados de gado ao ar livre, cerveja artesanal, empadas de aves de caça, frascos de compota de ruibarbo expostos no parapeito da janela da padaria que só faz uma fornada de pão por dia: Malton, cidade de roupagem medieval no noroeste inglês, com cerca de 60 mil habitantes, parece um óleo bucólico do pintor John Constable e é o sonho de qualquer eurocético que prefira viver sem os tons garridos da globalização.

Aqui ninguém tem medo do ‘Brexit’. Vivem-se as últimas horas do Reino Unido na União Europeia (UE), mas a cidade move-se dentro da mesma bolha rotineira. Nem quem votou pela permanência parece preocupado. Howard Kinder é dono da Malton Brewery, que produz a ‘Brexit’ Beer, mistura de duas cervejas a que deu os nomes Remain Bitter e Leave Pale. “Acreditam que sonhei com isto? Sonhei com os nomes, os rótulos, o marketing, acordei e escrevi tudo, tudo.” Comercializa desde março esta cerveja artesanal, a um tempo forma de subsistência e contributo para unir o país. “Toda a gente se une em torno de umas cervejas e esta tem 52% de pale e 48% de bitter. Foi o resultado do referendo, praticamente uma bissetriz no país. Andar por aí a dizer ‘ganhei’ não faz sentido.”

