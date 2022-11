Jon Gower: “Dizer adeus à Europa também é dizer adeus ao Reino Unido”

Escritor e jornalista, Jon Gower foi correspondente de Artes da BBC no País de Gales durante muitos anos. Com um currículo em que constam dezenas de livros (entre eles uma história de Gales) e vários documentários, é uma figura facilmente reconhecível, e reconhecida, não só em Cardiff como noutras zonas da mais pequena das nações que compõem o Reino Unido. Em 2016, Gales surpreendeu o país, e talvez a si mesma, ao votar a favor do Brexit. Quase quatro anos depois, chegam as consequências. O Expresso começou por perguntar a Gower como os galeses estão a viver a saída da União Europeia.

“Para algumas pessoas, é uma crise existencial”, diz. “Para os empresários e os homens de negócios, é mais um ano de incerteza. Politicamente, mudou o mapa do Reino Unido, que foi varrido pelo azul [a cor dos conservadores]. Eu vivo numa parte do país que acaba de ter as suas primeiras eleições vencidas pelos Tories. Para mim, a maior das mudanças é a divisão incrível que esta política populista criou. As pessoas que votaram pelo Brexit estão irremediavelmente separadas das pessoas que preferiam ter ficado. E não vejo essa ferida a sarar na próxima geração, pelo menos”.

Tem amigos pró-Brexit, mas diz que mesmo eles agora vêem as coisas de outra maneira. As diferentes partes do Reino Unido votaram de forma diversa no referendo e algumas fraturas ficaram profundamente instaladas, o que pode bem levar ao fim da união britânica. “Dizer adeus à Europa também é dizer adeus à união. Resta saber quem sai primeiro. Eu costumava achar que ia ser a Escócia, mas já não estou muito seguro”.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, assegurou que não haverá um novo referendo sobre a independência da Escócia, mas para Gower é imprevisível. “Com este primeiro-ministro, nunca sabemos. Antigamente, eles iam à BBC dar respostas. Agora preferem ir a programas de televisão doces. Fazem todo o tipo de mudanças que desmentem as suas promessas anteriores. Comércio sem fricção, por exemplo. Era uma promessa dos ‘brexiteers’. Mas ainda hoje Boris Johnson disse, bem, que não vai ser exatamente sem fricção. E claro, há o problema inevitável, insolúvel da Irlanda do Norte”.

A questão da fronteira irlandesa foi a dificuldade que o governo de Theresa May não conseguiu resolver ao longo de três anos de negociações com a União Europeia. Johnson adotou uma solução de compromisso, criando uma ‘fronteira’ no mar, para que não voltasse a haver uma fronteira física entre as duas Irlandas. Mas os lealistas irlandeses gritaram traição e ninguém parece estar satisfeito com o acordo de saída negociado por Johnson.

“Na semana passada, um Stormont ressuscitado (Stormont designa a assembleia parlamentar da Irlanda do Norte) rejeitou a lei do Brexit”, diz Gower. “Em Gales, o governo rejeitou-o. E claro, o parlamento escocês rejeitou-a. Isso sublinha o facto de que, sim, Boris Johnson e os seus compinchas conseguiram o que queriam. Vão ter a sua moeda de 50 pence e haverá umas celebrações ténues e patéticas. Mas o que eles fizeram foi acelerar o desejo de uma garantia de paz. As pessoas na Irlanda do Norte são cada vez menos protestantes e também olham para sul”.

Em resumo, a Grã-Bretanha pode rapidamente tornar-se uma coisa bastante diferente do que é hoje. “Tenho sessenta anos. No decurso da minha vida, posso razoavelmente esperar que partes do Reino Unido saiam”, explica Gower. “A Escócia está bastante bem economicamente. E é um local muito acolhedor. De momento, como o Brexit é um produto do nacionalismo inglês, o Reino Unido não é visto como um país muito acolhedor".

Efeitos imediatos

Historicamente, tendo muitas áreas pobres, Gales foi um grande beneficiário da União Europeia, que ajudou a construir infraestruturas, estradas novas, à imagem do que acontece em países como Portugal. Quando isso acabar, deverá perceber-se melhor quão importante foi o dinheiro europeu. Quanto às indústrias, também poderão surgir problemas. “Gales também tem o Airbus, um fantástico exemplo de uma empresa tecnológica pan-europeia. Mas as pessoas do Airbus em Gales dizem que, a não ser que haja certezas, não podem garantir que o Airbus vai continuar lá”, diz Gower. “É como no norte de Inglaterra. As pessoas lá votaram maciçamente pelo Brexit e é lá que indústrias inteiras vão desaparecer”.

Efeitos colaterais imediatos já se constatam, por exemplo, ao nível das ligações de transporte que desaparecem, isolando Gales ainda mais. “No ano passado, tínhamos voos diretos para a Alemanha, para Madrid, etc. Agora já não. Quase não temos voos para a Europa continental. O nosso aeroporto internacional parece um aeroporto doméstico”. Podemos dizer com certeza absoluta que é um efeito do Brexit?. “Talvez não”, admite. “Mas o fim da indústria automóvel sê-lo-á com certeza. Outros países que vão entrar na UE serão mais apetecíveis”.

“A Macedónia, a Albânia querem estar a Europa porque vêem o que ela faz pelos países. Geralmente falando, é uma ideia benéfica, não só em termos de paz como da prosperidade que resulta. Não vejo a indústria automóvel do Reino Unido a durar dez anos. E mesmo a indústria financeira da City de Londres, que era a primeira do mundo, já foi ultrapassada por Nova Iorque”, diz Gower.

Em termos de identidade, o que significou para um galês, em especial um escritor empenhado na defesa da cultura e da língua da sua nação, como Gower é, fazer parte da UE? “Ser um europeu de Gales permitiu-nos saltar por cima da própria ideia de ‘britishness’, que me parecia antiquada e com raízes no império, cheia de uma pompa pesada e de tons de colonialismo”, responde. “Não me agradava crescer com um passaporte que me dizia que era um súbdito da Rainha, sendo republicano. Fazer parte da Europa permitia-me rejeitar a ‘britishness’. Para pessoas como eu, galeses de classe média, era um pensamento muito consolador. Agora olho para o meu país e não o reconheço”.

Culpa a força dos media baseados em Londres e as mensagens que passaram décadas a bombear incessantemente. “Um jornal como o Daily Mail, com uns quarenta milhões de leitores online, acho eu, é extraordinariamente poderoso”. Nem a empresa para onde Gower em tempos trabalhou escapa à crítica. “Algumas das ideias na imprensa de extrema-direita são retomadas por televisões públicas. A BBC não se cobriu de glória enquanto emissor independente”.

Não foram só os media, porém. “Já me esquecia do factor mais importante”, diz. “As pessoas estavam aborrecidas de morte com o Brexit, Brexit, Brexit. Acharam que se votassem pelo Brexit na eleição geral isso acabaria. Na realidade, o que agora começa é um ano de negociações, e já vimos como vai atingir o Serviço Nacional de Saúde e os nossos padrões alimentares. O 'Times' já teve um editorial a favor da galinha clorada”.

Veterano da imprensa tradicional, Gower fala em morte da verdade e numa política feita de slogans, onde o que conta é quem grita mais alto. “Uma pessoa conhecida como mentirosa é nomeada primeiro-ministro na mesma altura em que um reputado mentiroso lidera a América”, resume. “A palavra principal é incerteza, mas eu gostava de incluir essa outra: mentira”.