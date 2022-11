A história de uma saga em que Boris não acabou “morto numa valeta”

A novela do Brexit teve o seu episódio de estreia a 23 de junho de 2016, com um referendo à saída do Reino Unido da União Europeia (UE). O então primeiro-ministro, David Cameron, convocou a consulta popular, apostando as suas fichas na vitória da permanência (‘Remain’) – aconteceu o posto, ainda que por uma curta margem: o ‘Leave’ ganhou com 51,9% contra 48,1%. A diferença entre os eleitores que escolheram sair e os que escolheram continuar na UE foi de 1,3 milhões de votos. Cameron anunciou a sua demissão no dia seguinte ao referendo.

chris lobina/sky news - pool/getty images

Theresa May foi a senhora que se seguiu no número 10 de Downing Street ao ganhar a corrida à liderança do Partido Conservador e, consequentemente, os comandos do Governo, que assumiu a 13 de julho. O primeiro discurso substancial sobre o Brexit só o fez no início do ano seguinte, a 17 de janeiro de 2017. Nele, May mostrou-se favorável ao que viria a ficar conhecido como “hard Brexit”, sublinhando que “Brexit significa Brexit”, isto é: se a maioria dos eleitores votou para sair, é mesmo para sair.

A 29 de março de 2017, a então primeira-ministra pôs em marcha a contagem decrescente para aquela que foi a primeira data oficial de saída. Ao ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, May fixou em dois anos exatos a consumação do Brexit. Numa tentativa de reforçar a sua posição, precipitou eleições antecipadas em junho e acabou a perder a sua maioria parlamentar. Foi então obrigada a fazer um acordo com o Partido Unionista Democrático para se manter no poder.

O famigerado ‘backstop’

Em dezembro de 2017, na sequência de negociações até altas horas em Bruxelas, o Reino Unido e a UE chegaram a um entendimento quanto ao chamado ‘acordo de divórcio’. No documento estavam definidos os direitos dos cidadãos da UE e do Reino Unido, além do famigerado ‘backstop’. Resuma-se o conceito em poucas palavras: atualmente não há quaisquer entraves à circulação entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, país independente e Estado-membro da UE, pelo que o ‘backstop’ funcionaria como uma cláusula de salvaguarda. Caso o Reino Unido e os restantes 27 Estados-membros não criassem até ao fim de 2020 (período transitório do Brexit) uma relação bilateral que evitasse a fronteira, o Reino Unido ficaria em união aduaneira com a UE até que tal sucedesse.

Em julho de 2018, já depois de o acordo com a UE ter tomado forma de lei, May reuniu o seu Governo na sua residência oficial de campo em Chequers. A intenção era adotar uma posição coletiva para o que restava das negociações com Bruxelas, mas a profunda divisão no interior do Executivo tornou-se evidente. O então ministro para o Brexit, David Davis, demitiu-se na sequência da apresentação do novo plano de May. O então ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, fez o mesmo, classificando o acordo como um “colete suicida” para a Constituição britânica.

O Plano de Chequers sofreu alterações a pedido da UE e, a 25 de novembro, foi publicado um documento de 599 páginas que continha uma descrição detalhada do ‘backstop’. De acordo com o plano, se fosse preciso acionar esta cláusula, a Irlanda do Norte ficaria sujeita a certas regras do mercado único, ao contrário do resto do Reino Unido. Os unionistas democráticos e os conservadores apoiantes do Brexit não gostaram.

May sai após três chumbos

A 15 de janeiro de 2019, May tentou que o seu acordo fosse aprovado pelo Parlamento britânico mas estatelou-se na mais pesada derrota da história parlamentar dos tempos modernos: 432 votos contra, 202 a favor. Dois meses mais tarde, apesar das garantias legais da UE sobre a natureza temporária do ‘backstop’, o acordo voltou a merecer o chumbo da Câmara dos Comuns, desta vez por 149 votos de diferença.

O segundo chumbo aconteceu 17 dias antes da data oficial de saída do Reino Unido da UE, pelo que esta teve de ser adiada para 31 de outubro, com ou sem acordo de saída. Na altura, tornaram-se claros o desconforto e a fadiga de alguns dirigentes europeus relativamente ao adiamento.

neil hall/epa

Após mais um chumbo parlamentar – o terceiro – do seu acordo com Bruxelas, May saiu de cena e, num discurso com lágrimas proferido em junho, disse ter sido “a honra” da sua vida servir como primeira-ministra. Partiria “sem má vontade, mas com a enorme e duradoura gratidão por ter tido a oportunidade de servir o país” que ama, acrescentou.

O drama da suspensão do Parlamento

A 24 de julho, começava a era de Boris Johnson no Governo, após uma vitória com 66% sobre o rival Jeremy Hunt na corrida à liderança dos conservadores. Johnson reiterou as suas promessas de campanha: “cumprir o Brexit, unir o país e derrotar Jeremy Corbyn”, o líder da oposição trabalhista.

Entre o final de agosto e o final de setembro, viveu-se o drama da suspensão do Parlamento. Johnson alegou tratar-se de um procedimento normal, destinado a abrir caminho ao habitual Discurso da Rainha a 14 de outubro, com a apresentação do programa legislativo do Governo. No entanto, a oposição e a maioria dos comentadores defenderam que a suspensão dos trabalhos parlamentares durante cinco semanas visava reduzir o tempo de que os deputados dispunham para bloquearem uma saída sem acordo.

A 4 de setembro, os deputados reassumiram o controlo dos Comuns e conseguiram aprovar um projeto de lei que bloqueava um Brexit sem acordo. Os deputados da oposição e alguns conservadores rebeldes uniram esforços e a votação terminou com 327 votos a favor e 299 contra. Isto significava que Johnson teria de solicitar um novo adiamento do Brexit, para lá do Halloween, se não conseguisse firmar um acordo com a UE. O primeiro-ministro não gostou, disse que preferia ser encontrado “morto numa valeta” a adiar novamente e pediu novas eleições. Os partidos da oposição recusaram-se a apoiar um novo ato eleitoral antes da aprovação do projeto de lei que impedia uma saída sem acordo.

reuters

Numa decisão histórica, o Supremo Tribunal do Reino Unido declarou, a 24 de setembro, que a suspensão dos trabalhos parlamentares era “ilegal, nula e sem efeito”. A oposição pediu a cabeça de Johnson, que disse “discordar profundamente” da decisão mas comprometeu-se a respeitá-la. O então speaker da Câmara dos Comuns, John Bercow, restabeleceu a “Ooooooooooooorder!”, sublinhando que os deputados deveriam voltar ao Parlamento “à luz da explícita deliberação” do Supremo, o que aconteceu logo no dia seguinte.

Novo chumbo a um sábado

No início de outubro, o primeiro-ministro fez uma proposta formal à UE com o que apelidou de “compromisso razoável” para o acordo do Brexit. A alternativa que apresentava ao ‘backstop’ era, segundo ele, “totalmente compatível com a manutenção de uma fronteira aberta na Irlanda do Norte”. A proposta deixaria o Reino Unido no mesmo território aduaneiro da UE e manteria a Irlanda do Norte sob a regulamentação comunitária até ser alcançado um acordo comercial permanente.

A 19 de outubro, a menos de duas semanas do prazo de Halloween, os Comuns reuniram-se para votar o acordo de Johnson. Foi apenas a quinta vez em 80 anos que o Parlamento britânico teve uma sessão plenária num sábado: anteriormente, só o início da II Guerra Mundial em 1939, uma última reunião antes das férias em 1949, a crise do Suez em 1956 e a Guerra das Malvinas em 1982 tinham justificado sessões naquele dia da semana.

Após mais um chumbo parlamentar do acordo para o Brexit, Johnson viu-se legalmente obrigado a enviar uma carta para a UE solicitando um adiamento da saída por três meses. A nova data passou então a ser 31 de janeiro de 2020.

Vitória histórica de Johnson, derrota retumbante de Corbyn

Na sequência do chumbo do seu acordo, Johnson insistiu que a única forma de “cumprir o Brexit” seria realizar novas eleições e quebrar o impasse parlamentar. Com uma saída sem acordo retirada de cima da mesa, o Partido Trabalhista apoiou a decisão do Governo e, a 6 de novembro, o Parlamento foi dissolvido para se dar o tiro de partida para nova corrida ao número 10.

Durante a campanha, as sondagens colocavam os conservadores à frente dos trabalhistas por uma diferença de 11 pontos, mas nada faria prever os resultados das eleições de 12 de dezembro: Johnson conseguiu uma maioria de 80 assentos, incluindo alguns em bastiões que eram dos trabalhistas há um século. A líder dos Liberais Democratas, Jo Swinson, perdeu o seu assento para o Partido Nacional Escocês e demitiu-se, enquanto Jeremy Corbyn, após a maior derrota trabalhista desde 1935, anunciou que não voltaria a candidatar-se à liderança do partido.

tolga akmen/afp/getty images

A 23 de janeiro de 2020, o projeto de lei para o Brexit recebeu o selo real, o que fez do texto lei. O consentimento de Isabel II chegou horas depois de o projeto ter concluído a sua passagem pelo Parlamento britânico, ao obter a aprovação da Câmara dos Lordes. A dois dias da data oficial de saída, numa cerimónia em grande medida simbólica, o Parlamento Europeu aprovou o acordo e, entre lágrimas e sorrisos, os 73 eurodeputados britânicos despediram-se dos restantes.

E agora?

Às 23h desta sexta-feira (meia-noite em Bruxelas), o Reino Unido sai da UE após 47 anos como Estado-membro de pleno direito. A bandeira britânica será arriada do exterior do edifício do Parlamento Europeu nas primeiras horas de sábado e passará a ser objeto de museu. O período de transição começa oficialmente, só terminando a 31 de dezembro. Johnson já descartou um eventual prolongamento.

A legislação europeia e o livre comércio entre as duas partes prosseguem durante os próximos 11 meses, apesar de o Reino Unido já não ser um Estado-membro da UE. É necessário alcançar, até ao final do ano, um novo entendimento que substitua o relacionamento atual – caso contrário, o Reino Unido fica sem acordo, o que pode ser bastante lesivo para a economia britânica. Também está em jogo o que muda para os cidadãos da UE a viver no Reino Unido e para os cidadãos britânicos no espaço comunitário.