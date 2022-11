Os países onde a restituição de património está em aberto — e onde já há devoluções em curso

A ideia do Livre, alegadamente secundada pelo PAN, de “devolver património cultural às ex-colónias” chegou esta semana ao centro do debate em Portugal, mas não é nova no espaço europeu. França, Reino Unido e Holanda têm-na tido nos últimos anos, com propostas e resultados concretos.

No final de 2018, o presidente francês Emmanuel Macron ordenou que 26 peças, incluindo um trono real, fossem devolvidas ao Benim, antiga colónia francesa, “sem demora”, mesmo que tenham já passado mais de 125 anos desde que foram de um país ao outro. As obras em causa estão no museu etnológico Quai Branly — fundado em 2006, fruto de uma empreitada de Jacques Chirac —, em Paris, e tinham sido retiradas do palácio real do antigo Reino do Daomé (atual Benim), no final do século XIX.

Estabelecendo 2021 como data limite para a devolução, a decisão do Governo francês teve por base o relatório Savoy-Sarr, elaborado pela historiadora de arte Bénédicte Savoy, do Collège de France, e do economista senegalês Felwine Sarr, e apresentado no final de 2018. Nele se defende a devolução generalizada das obras trazidas dos países africanos colonizados pelos franceses entre os séculos XVI e XX, além de se apontar vários outros museus europeus em situação semelhante.

Por essa altura, o Benim criou mesmo um “grupo de diálogo” encarregue de fazer a ponte entre curadores de museus e altos representantes dos países, e prometeu a abertura de novos museus com algumas das obras restituídas. Do outro lado, Macron também fez promessas: apoio ao Benim, não só no processo de devolução como no envio de técnicos especializados na conservação das obras.

Foi o primeiro processo de devolução iniciado pelo Governo francês na sequência do relatório, mas não é certo que seja o único. O Savoy-Sarr fala em 90 mil objetos da África subsaariana que se encontram em coleções públicas francesas, propondo uma devolução faseada.

Os “mármores de Elgin”

Entre Reino Unido e Grécia não houve colonização, mas há uma discussão com mais de 200 anos e sem fim à vista. Devem os mármores retirados pelo império britânico do Parténon, em Atenas, regressar à capital grega?

Na altura sob o domínio do império otomano, a Grécia viu fugir nos primeiros anos de 1800 uma série de esculturas do Parténon, templo construído na Acrópole de Atenas. Mandadas retirar pelo embaixador britânico Thomas Bruce, conde de Elgin (por isso as obras são referidas como “mármores de Elgin”), demorou mais de uma década até que as peças fossem transportadas para o Reino Unido, onde foram vendidas ao Governo. Em 1816, chegaram ao Museu Britânico, onde permanecem até hoje. O espólio é constituído por 17 esculturas e 15 painéis, além de uma parte do friso interno do templo.

Mais de 200 anos depois, em abril de 2019, o presidente grego, Prokopis Pavlopoulos, deu uma conferência de imprensa no Museu da Acrópole de Atenas a pedir que o Reino Unido liberte os mármores do Parténon da “prisão obscura” em que se encontram. “Deixem o Museu Britânico vir aqui e fazer a comparação entre este museu de luz [o da Acrópole], e a prisão, se posso dizer, obscura do Museu Britânico onde os Mármores do Parténon são mantidos como troféus”, afirmou. O Museu Britânico optou pelo silêncio. E este está longe de ter sido o primeiro ou o último episódio da chamada “controvérsia de Elgin”.

Também na Holanda, a discussão está lançada há muito. No início do ano passado, um dos mais famosos museus nacionais, o Rijksmuseum, considerou uma “vergonha” o falhanço das negociações do Governo holandês para a devolução de obras às antigas colónias. Os próprios responsáveis da galeria prometeram então iniciar conversações com Sri Lanka e Indonésia para que isso venha a acontecer. “É uma vergonha que só agora a Holanda esteja a centrar atenções no regresso da herança colonial”, afirmou Taco Dibbets, diretor do Rijksmuseum, ao jornal holandês “De Trouw”.

O The Dutch National Museum of World Cultures (NMWC), grupo de três museus etnológicos em outras tantas cidades holandesas (Amsterdão, Leiden e Nijmegen), publicou um conjunto de diretrizes para ajudar os países que queiram reivindicar “arte roubada”. Além do plano, o NMWC prometeu um limite temporal de um ano entre as reivindicações e uma eventual devolução.

Certo é que nenhum dos processos se afigura simples. Pelo meio, há barreiras relacionadas com catalogação, legislação e contextos históricos. Há, porém, um momento fundador da ampliação do debate: em 2007, as Nações Unidas publicaram a “Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas”, instando os Estados a restabelecer “propriedades culturais, intelectuais, religiosas e espirituais” retiradas dos povos indígenas sem o seu “consentimento livre, prévio e informado, ou em violação das suas leis, tradições e costumes.”