Índia. Homem abre fogo durante protesto contra lei de cidadania e provoca um ferido

Um homem não identificado abriu fogo esta quinta-feira durante um protesto contra a nova lei de cidadania na Índia. O incidente ocorreu no exterior de uma universidade em Nova Deli e provocou um ferido, noticia a agência Reuters.

Segundo várias testemunhas, o homem armado gritou palavras de ordem contra os manifestantes, concentrados junto à Universidade de Jamia Millia Islamia, antes de disparar sobre eles.

Uma testemunha disse à Reuters que “a polícia estava por perto” na altura do incidente, o primeiro deste tipo na capital indiana em quase dois meses de protestos. De facto, um fotojornalista da agência de notícias conseguiu captar o homem a apontar uma arma. A poucos metros, atrás dele, veem-se dezenas de agentes da polícia que foram destacados para a ação de protesto.

As autoridades anunciaram ter detido o atirador.

Maior movimento de protesto desde chegada de Modi ao poder

Os protestos começaram no início de dezembro, exigindo que o Governo de Narendra Modi retire a controversa lei de cidadania. A legislação prevê atribuir nacionalidade indiana a refugiados do Afeganistão, do Bangladesh e do Paquistão, exceto àqueles que professem a fé muçulmana.

No maior movimento de protesto no país desde a chegada ao poder dos nacionalistas hindus em 2014, foram registados pelo menos 27 mortos, incluindo três menores, e 175 feridos e foram feitas mais de seis mil detenções ou prisões (números de meados de dezembro).

O primeiro-ministro insiste que a lei é necessária para ajudar as minorias perseguidas que fugiram para a Índia antes de 2015, mas os manifestantes insistem que a legislação e o proposto registo nacional de cidadãos discriminam a minoria muçulmana do país e violam a sua Constituição secular.

Governante apela à morte de “traidores”

Nos últimos dias, líderes do partido no poder, o Partido do Povo Indiano (BJP), apelaram a ações contra os manifestantes, descrevendo-os como antipatriotas.

O secretário de Estado das Finanças, Anurag Thakur, encorajou mesmo os seus apoiantes num comício estadual em Nova Deli a cantarem slogans pedindo que os “traidores” fossem mortos.

A iniciativa motivou uma reprimenda da comissão eleitoral da Índia.