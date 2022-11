Coronavírus já chega a todas as regiões da China. Novo balanço: 170 mortos. OMS volta a reunir-se

O número de mortes associadas ao novo coronavírus aumentou para 170 e, com um caso confirmado no Tibete, a epidemia chega agora a todas as regiões da China continental. As autoridades de saúde chinesas revelaram que há 7.711 casos confirmados no país.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reúne-se esta quinta-feira para determinar se o surto constitui uma emergência de saúde pública internacional. “O progresso do vírus nos últimos dias, especialmente nalguns países e na transmissão entre humanos, preocupa-nos”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. “Embora os casos fora da China ainda sejam relativamente poucos, há o potencial de um surto muito maior”, acrescentou.

A convocação de uma nova reunião foi comunicada uma semana depois de a organização ter considerado prematura a declaração de emergência, no final de uma reunião de dois dias do comité de emergência, que é constituído por especialistas, incluindo epidemiologistas.

Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial. Para a declarar, a OMS considera três critérios: uma situação extraordinária, o risco de rápida expansão para outros países e a necessidade de uma resposta internacional coordenada.

HRW acusa China de censura e violação dos direitos humanos

A Human Rights Watch (HRW) acusou entretanto as autoridades chinesas de censura e de violação dos direitos humanos na resposta à epidemia. “A resposta do Governo chinês ao surto de coronavírus foi inicialmente atrasada ao ocultar informações do público, subnotificar casos de infeção, subestimar a gravidade da infeção e desconsiderar a probabilidade de transmissão entre humanos”, afirmou a HRW em comunicado.

A organização não-governamental garantiu ainda que “as autoridades detiveram pessoas por boatos, censuraram discussões online sobre a epidemia, restringiram reportagens dos media e falharam na garantia de acesso adequado a cuidados médicos por pessoas com sintomas de vírus e outras pessoas com necessidades médicas”.

“O surto de coronavírus exige uma resposta rápida e abrangente que respeite os direitos humanos”, defendeu Yaqiu Wang, investigadora chinesa da HRW, sublinhando que “as autoridades devem reconhecer que a censura apenas alimenta a desconfiança pública”.

Todas as competições de futebol suspensas na China

A Associação Chinesa de Futebol anunciou, também esta quinta-feira, a suspensão, até novo aviso, de todas as competições, incluindo a liga principal. Numa breve nota no seu site, a associação informou que “para cooperar com a prevenção e o controlo” do surto e “para garantir a saúde” de jogadores, funcionários e adeptos, o início da temporada de 2020 será adiado para “partidas de futebol de todos os níveis no país”. O arranque da nova temporada estava marcado para 22 de fevereiro.

Um estudo genético, conduzido por cientistas chineses, confirmou que o novo coronavírus terá sido transmitido aos humanos através de um animal selvagem, ainda desconhecido, que foi infetado por morcegos. O vírus teve origem em Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China.

Embora não exista uma cura ou uma vacina específica para o vírus, muitas pessoas que o contraem apresentam apenas sintomas ligeiros e acabam por recuperar. No entanto, o vírus também pode causar infeções respiratórias graves e levar à morte.

Maioria dos países da UE “muito bem preparada”

A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakidou, declarou que a maioria dos Estados-membros da União Europeia (UE) está “muito bem preparada” para lidar com o coronavírus, mas admitiu que poderá vir a ser necessário “financiamento de emergência” para os países conseguirem dar resposta.

Além do território continental da China, foram confirmados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, EUA, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França, Finlândia e Emirados Árabes Unidos.

Várias companhias aéreas internacionais cancelaram ou reduziram as suas rotas para a China, e empresas como a Starbucks ou a Tesla encerraram as suas lojas e linhas de produção no país. Há também planos em curso de vários países para a retirada dos seus cidadãos da China.

Autoridades de Hubei admitem “grave escassez” de meios médicos

O governador da província chinesa de Hubei, de onde o novo coronavírus é originário, reportou esta quinta-feira "grave escassez" de meios médicos para lidar com o surto.

Segundo a cadeia televisiva estatal CCTV, Wang Xiaodong destacou a gravidade do surto em Huanggang, a segunda cidade de Hubei a ser colocada sob quarentena depois de Wuhan, a capital da província.

Com cerca de 7,5 milhões de habitantes, Huanggang fica a 76 quilómetros de Wuhan, e reportou já 496 casos de pneumonia causada pelo coronavírus e 12 mortes.

Um hospital dedicado ao tratamento da doença foi aberto em Huanggang na terça-feira, e Wang prometeu que o governo regional não permitirá que a cidade se torne na "segunda Wuhan", que é o epicentro da doença.

Um funcionário da saúde em Huanggang citado pela CCTV indicou que os suprimentos médicos no (...) hospital dão apenas para um dia de trabalho. "Não podemos receber pacientes sem máscaras e fatos de proteção. Eles estão quase esgotados e não temos como os comprar", acrescentou.

"Alguns dos nossos médicos estão a usar capas de chuva e sacos de lixo descartáveis para se protegerem", descreveu.

A agência noticiosa oficial Xinhua informou hoje que o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, sublinhou a necessidade de garantir equipamento médico para combater a pneumonia viral.

O ministério da Indústria e Tecnologia de Informação da China indicou hoje que a falta de máscaras se deve em parte ao aumento da procura, numa altura em que a China - que fabrica 50% das máscaras no mundo - está a produzir oito milhões de unidades por dia.

Entre os planos para garantir o fornecimento está o aumento da produção e banir as exportações de máscaras e aumentar a importação.

Notícia atualizada às 8h35