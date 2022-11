São já 50 os militares dos EUA com traumatismo crânio-encefálico após ataque com mísseis iranianos

O Pentágono anunciou esta terça-feira que 50 militares norte-americanos apresentaram um diagnóstico de traumatismo crânio-encefálico na sequência do ataque com mísseis iranianos contra uma base dos EUA no Iraque no início do mês. No final da semana passada, as chefias militares falavam em 34 soldados com aquele diagnóstico.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, e outras autoridades oficiais começaram por dizer que o ataque de Teerão a 8 de janeiro não tinha matado ou ferido qualquer militar americano.

“Até à data, 50 militares apresentam este diagnóstico”, disse o tenente-coronel Thomas Campbell, porta-voz do Pentágono, em comunicado citado pela agência de notícias Reuters. “Este é um retrato do momento e os números podem mudar”, acrescentou.

Do total, 31 militares foram tratados no Iraque e voltaram ao serviço, enquanto 18 foram enviados para a Alemanha para avaliação adicional e tratamento, e um deles para o Kuwait, tendo já retomado funções, disse ainda o tenente-coronel.

“Dores de cabeça e algumas outras coisas”

Na sexta-feira, Trump tentou minimizar os primeiros relatos de lesões, declarando que ouviu “dizer que tinham dores de cabeça e algumas outras coisas”. Em reação, o comandante nacional do Veterans of Foreign Wars, William Schmitz, fez saber que o grupo espera “um pedido de desculpas do Presidente aos homens e mulheres em serviço pelas suas observações erradas”.

Os sintomas de traumatismo incluem dores de cabeça, tonturas, sensibilidade à luz e náuseas.

Segundo dados do Pentágono, o traumatismo crânio-encefálico foi diagnosticado em cerca de 408 mil militares desde 2000.

O Irão disparou mísseis sobre a base aérea de Al Asad em retaliação pelo assassínio do general Qassem Soleimani cinco dias antes num ataque com drones próximo do aeroporto de Bagdade.

A retaliação de Teerão pôs fim a uma espiral de violência que se tinha agravado no final de dezembro, tendo ambas as partes dado sinais de contenção de uma escalada militar.