Quim Torra anuncia eleições antecipadas na Catalunha

"Compatriotas, esta legislatura não tem mais caminho a percorrer". Foi com esta frase, proferida no Palau de la Generalitat, sede do governo regional da Catalunha, esta quarta-feira, que Quim Torra anunciou a convocação de eleições antecipadas, resultado de uma definitiva rutura entre o seu partido, o Juntos pela Catalunha (JxCat, centro-direita), e a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), parceira de coligação.

A convocação de eleições apenas será feita depois de ser aprovado o orçamento regional para 2020. O executivo deve aprovar o respetivo projeto na tarde desta quarta-feira, mas depois, segundo o “El País”, serão precisos pelo menos mais dois meses para que haja uma aprovação final no Parlamento. A região continua a funcionar com base no orçamento de 2017.

De acordo com o “El Mundo”, a decisão de Torra foi tomada sem qualquer contacto prévio com o parceiro de governo. A perda do lugar de deputado por parte de Torra, esta segunda-feira – por determinação da Junta Eleitoral espanhola, após confirmação do Supremo Tribunal de Espanha –, terá sido a gota de água numa relação conturbada entre duas forças políticas que têm pouco mais em comum do que a veia independentista.

No seu discurso, Torra responsabilizou Roger Torrent, presidente do Parlamento (e membro da ERC), pwla decisão. O JXcat queria que Torrent não acatasse a decisão de o substituir como deputado, resultado da recusa em retirar símbolos separatistas de edifícios públicos no quadro das eleições legislativas de 28 de abril, naquela que ficou conhecida como a “crise dos laços”. Porém, a ERC considerou que seria uma “desobediência estéril".

"A presidência do Parlamento deixou o governo regional no meio da tempestade e nenhum governo pode funcionar sem lealdade entre os seus sócios", declarou Torra.

A independência catalã é parte da causa e, ao mesma tempo, poderá ser influenciada por esta decisão. A ERC permitiu a investidura do socialista Pedro Sánchez como primeiro-ministro de Espanha, apesar do chefe do Governo não aceitar um novo referendo para a independência nem a aprovação de uma lei de amnistia para os dirigentes independentistas que estão presos. Para a JxCat, isso é uma traição à causa.