Manifestantes em Hong Kong bloqueiam metro e estradas no “início de ação anti-epidémica”

As linhas ferroviárias que ligam Hong Kong à China continental e algumas vias rodoviárias sofreram perturbações na circulação esta quarta-feira devido a várias ações de protesto.

Os manifestantes tinham prometido “o início de ação anti-epidémica” caso o Governo da região administrativa especial chinesa não fechasse a fronteira em resposta ao coronavírus. A nova epidemia já matou mais de 130 pessoas na China continental.

A chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunciara na véspera a suspensão do serviço em duas linhas do metro, com efeitos a partir da meia-noite de quinta-feira, além da redução para metade dos voos de e para o continente e da diminuição do transporte em autocarros transfronteiriços. A redução das viagens entre a cidade e a China continental passa por medidas como a suspensão da emissão de novos vistos para turistas.

No entanto, a líder do Governo não anunciou o encerramento total das fronteiras da cidade exigido por dirigentes de vários quadrantes políticos e pelos manifestantes.

Linhas bloqueadas por manifestantes e vários objetos

De acordo com uma queixa apresentada à polícia e citada pelo jornal “South China Morning Post”, um objeto em chamas foi visto na linha perto da estação da Universidade por volta das 7h (hora local). O Metro de Hong Kong revelou que um maquinista viu um incêndio próximo da linha, que ele acreditava ter sido iniciado por intrusos. O serviço ficou interrompido durante cerca de 15 minutos.

Posteriormente, a operadora anunciou que as composições numa linha importante de ligação à China continental circulavam a uma velocidade inferior à habitual porque havia pessoas a invadir as linhas.

Nas primeiras horas desta quarta-feira, foram encontrados vários objetos na linha do metropolitano, incluindo barras de madeira, paus de bambu e uma bicicleta, conta o jornal.

Há ainda registo de várias estradas bloqueadas.

Um movimento de protesto que dura há sete meses

Os últimos meses em Hong Kong foram marcados por protestos, iniciados em junho do ano passado contra um projeto de lei, entretanto retirado, que previa a extradição de alguns suspeitos para a China continental.

As manifestações tornaram-se progressivamente um movimento mais amplo, exigindo reformas democráticas e uma investigação independente à brutalidade policial. Inicialmente pacíficos, os protestos tornaram-se mais violentos ao longo dos meses.

Os manifestantes temem que o Governo central de Pequim esteja a usurpar-se das liberdades concedidas a Hong Kong quando o Reino Unido devolveu o território à China, em 1997, sob o princípio “um país, dois sistemas”.