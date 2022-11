Governo britânico nacionaliza Northern Rail, a operadora ferroviária que liga o nordeste ao noroeste do país

Durante anos a companhia de transporte ferroviário Northern Rail foi a dor de cabeça de todos quantos tentavam viajar em um dos seus comboios: atrasos frequentes, cancelamentos, más condições das carruagens, alterações aos horários sem aviso prévio, greves, supressão de comboios, pouco espaço para o enorme número de pessoas que utilizavam e vão continuar a utilizar o serviço. Mas agora a Northern Rail vai passar a ser gerida pelo Estado britânico, anunciou esta quarta-feira o ministro dos Transportes, Grant Shapps, em comunicado citado pela “Reuters” e entretanto difundido também nos meios de comunicação britânicos. “Estou determinado em dar aos passageiros da Northern Rail um serviço melhor em toda a rede o mais rápido possível”, disse o ministro.

A exploração deste serviço está atualmente sob a alçada da alemã Arriva, parte da Deutsche Bahn, a empresa pública de transporte ferroviário na Alemanha e deveria continuar por mais cinco anos, mas o Governo decidiu que as queixas dos utilizadores eram “justificadas”.

Quase todos os serviços ferroviários britânicos estão nas mãos de empresas estrangeiras, ainda que algumas delas, como a Arriva, sejam, por seu lado, detidas pelos países de onde originalmente se estabeleceram, ou seja, são empresas públicas. Além da Northern Rail, a Arriva detém, no Reino Unido, concessões de exploração para a Chiltern, CrossCountry, London Overground, Grand Central - ou um quarto de todas as companhias que operam no Reino Unido. Já o Estado francês, através da Keolis, tem as concessões do serviço de comboios dentro de Londres Thameslink, a Southern, a Great Northern e o Gatwick Express. A Keolis é 70% pública.

Grant Shapps quer, contudo, que esta nacionalização seja um ponto de viragem. "Este é um novo começo, mas é apenas um começo. A rede da Northern é enorme e complexa e algumas das coisas que neste momento funcionam mal não serão de resolução rápida e fácil”, disse ainda o ministro. Segundo os planos de Shapps, vai ser criada uma equipa multissectorial para ajudar as ferrovias do noroeste da Inglaterra a recuperar, enquanto o novo operador estatal vai focar-se, em primeiro lugar, na melhoria das infraestruturas necessárias para ajudar os serviços a funcionarem sem problemas.

A Northern começa em Cheshire, no noroeste da Inglaterra e vai até Northumberland, no nordeste, e transporta mais de 100 milhões de passageiros por ano.

A East Coast e a ScotRail também deram problemas, com a primeira empresa a passar para controlo do Estado britânico em 2018 e a nacionalização da segunda, anunciada pelo Governo escocês, prevista para 2022.