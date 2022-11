Euforia, pesar e gaita de foles na despedida. PE deverá aprovar acordo de saída do Reino Unido

O Parlamento Europeu deverá aprovar esta quarta-feira os termos da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) numa votação histórica em que não se esperam sobressaltos, antes muita pompa e circunstância e alguma música.

Os 751 eurodeputados irão debater em Bruxelas o acordo de saída antes da esperada aprovação numa votação agendada para as 17h de Portugal Continental. A aprovação é o último obstáculo a ultrapassar antes da consumação do Brexit às 23h de sexta-feira, hora de Londres e de Lisboa.

A sessão no Parlamento Europeu é, em grande medida, simbólica na sequência da aprovação do acordo pelas principais comissões parlamentares na semana passada, lembra a BBC. A cerimónia servirá sobretudo para ambos os lados do Brexit, incluindo os 73 eurodeputados britânicos, celebrarem ou lamentarem o fim do estatuto do Reino Unido como Estado-membro da UE ao fim de 47 anos.

O debate sobre o acordo, alcançado em outubro por Londres e Bruxelas, será inaugurado pelo coordenador do Parlamento Europeu para o Brexit, Guy Verhofstadt. Entre os pontos a discutir estão os direitos dos cidadãos da UE que vivem no Reino Unido e dos cidadãos britânicos a viver no espaço comunitário. Na semana passada, Verhofstadt, um dos mais fortes críticos do Brexit, prestou homenagem aos eurodeputados britânicos, dizendo que o seu “conhecimento, energia e inteligência” farão falta.

Também não deverá faltar a intervenção do líder do Partido do Brexit, Nigel Farage, que tem feito campanha pela saída do Reino Unido da UE desde que foi eleito eurodeputado pela primeira vez em 1999.

“Uma luz acesa” pelo regresso à UE

Terry Reintke, dos Verdes alemães, apelou aos restantes eurodeputados que, após a votação, se juntem a ela numa interpretação de “Auld Lang Syne”, uma canção tradicional escocesa, de forma a mostrarem que deixam “uma luz acesa” para os seus amigos no Reino Unido.

A iniciativa estende-se à noite de sexta-feira, o dia oficial da partida, altura em que o grupo parlamentar dos Verdes exorta os cidadãos britânicos a acenderem uma vela e a colocarem-na à janela.

No Twitter, a eurodeputada Molly Scott Cato explica: é “um símbolo de que ainda acreditamos no projeto de paz europeu e temos a intenção de voltar à nossa família europeia”.

O grupo Aliança Livre Europeia, que integra o Partido Nacional Escocês, providenciou alguém para tocar gaita de foles à medida que os eurodeputados britânicos abandonarem o edifício do Parlamento.

“Um novo capítulo” sem “ciúmes”

Na sexta-feira, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, fará uma declaração ao lado dos presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A bandeira britânica será arriada do exterior do edifício do Parlamento nas primeiros horas de sábado e, em seguida, seguirá para um museu.

Sassoli advertiu esta segunda-feira que é preciso tempo para se chegar a um “bom acordo” para o relacionamento futuro entre o Reino Unido e a UE. Em declarações à CNN, o presidente do Parlamento Europeu mostrou-se preocupado com a decisão do Governo britânico de descartar um prolongamento do período de transição do Brexit. O período definido atualmente começa na sexta-feira e termina em dezembro.

A legislação europeia e o livre comércio entre as duas partes prosseguirão durante aquele período de 11 meses, apesar de o Reino Unido já não ser um Estado-membro da UE. É necessário alcançar, até ao final do ano, um novo entendimento que substitua o relacionamento atual – caso contrário, o Reino Unido fica sem acordo, uma opção muito prejudicial para a economia britânica, segundo os economistas.

patrick seeger/epa

“É um acordo muito complicado. Após mais de 45 anos de cooperação, temos de ter isso em mente quando olhamos para um relacionamento futuro. Temos um trabalho muito, muito intenso pela frente. Não creio que alguém considere que o podemos fazer em poucos meses”, advertiu Sassoli.

Apesar do Brexit, as “relações de amizade” com o Reino Unido continuarão e a UE terá de proteger os seus interesses “mas não de uma forma competitiva”, assegurou.

“Claro que custa pensar em Londres longe de Bruxelas e de Roma e de Paris, mas temos de respeitar a vontade dos cidadãos britânicos. Está a abrir-se um novo capítulo nas nossas relações com o Reino Unido, e acreditamos que este acordo que temos será melhorado. Vamos trabalhar nesse sentido. Precisamos de tempo para isso”, disse ainda Sassoli à televisão americana.

O responsável garantiu que a UE não tem “ciúmes” das negociações do Reino Unido com os EUA, com vista a um acordo comercial entre os dois lados do Atlântico. É do interesse das três partes – Europa, Reino Unido e EUA – haver uma cooperação forte, rematou.