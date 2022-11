Emirados Árabes Unidos confirmam primeiro caso de coronavírus

Os Emirados Árabes Unidos juntam-se à lista dos países com casos diagnosticados do novo coronavírus. O país confirmou esta quarta-feira ter detetado o seu primeiro caso, que é também o primeiro registado no Médio Oriente.

Com o número de infetados a rondar os 6.000, já a ultrapassar o que foi contabilizado na epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), continuam a ser tomadas medidas drásticas, na tentativa de conter a propagação da doença.

Também a Papua Nova Guiné anunciou a recusa de entrada no território a viajantes estrangeiros oriundos da Ásia. “A todos os cidadãos de portas de embarque asiáticas será recusada a entrada no território a partir de hoje”, indicou o Ministério do Interior de Papua numa nota dirigida às companhias aéreas e empresas de transporte marítimo.

O ministério também anunciou que a única fronteira terrestre do país com a província indonésia de Papua será fechada esta quinta-feira.

Já os nacionais que regressem de países asiáticos ficarão em quarentena durante 14 dias.

À semelhança da British Airways, que esta quarta-feira suspendeu todos os voos de e para a China continental, também a companhia aérea russa Ural Airlines, que opera para Munique, Paris e Roma, anunciou alterações. A empresa anunciou a suspensão de todos os voos para a Europa: “Devido à situação epidémica na China e com a implementação de medidas restritivas pelas autoridades chinesas e pela agência de turismo russa destinadas a turistas chineses e russos, a Ural Airlines é forçada a cancelar uma série de voos até final do inverno”.

Segundo a Ural Airlines, sediada em Ekaterinburg, nos Urais, os voos da companhia para a Europa são “tradicionalmente frequentados por grandes grupos de excursões organizadas da China”.