Coronavírus. Número de mortos sobe para 132 na China, vários países retiram cidadãos de Wuhan

O número de mortos na China por causa do novo coronavírus foi esta quarta-feira atualizado para 132, com 5.974 casos confirmados no país.

Os dados atualizados ultrapassam o número de infeções pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 infetou 5.327 pessoas no país e provocou quase 800 mortes em todo o mundo, a maior parte das quais na China continental e em Hong Kong.

Zhong Nanshan, que chefia a equipa de especialistas chineses para o controlo e prevenção da epidemia, disse que, embora seja difícil estimar o pico do vírus, não deverá haver “aumentos em larga escala” após uma semana ou dez dias.

“Há duas soluções para combater a epidemia: deteção precoce e isolamento precoce. São os métodos mais primitivos e mais eficazes”, referiu à agência de notícias Xinhua.

Mais de 56 milhões isolados em quase 20 cidades

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, encontrou-se esta terça-feira com o Presidente chinês, Xi Jinping. A OMS reconheceu que a doença respiratória é uma emergência no país, mas referiu na semana passada que era muito cedo para declarar o surto uma emergência de saúde pública à escala internacional. A agência descreveu, ainda assim, o risco global do vírus como alto.

Mais de 56 milhões de pessoas em quase 20 cidades chinesas, incluindo Wuhan, o epicentro do coronavírus, foram impedidas de viajar durante as celebrações do Ano Novo Lunar numa tentativa de conter a propagação da doença.

Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, EUA, França, Alemanha, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália e Canadá.

França, Japão e EUA iniciaram repatriamento

Vários países já começaram o repatriamento de cidadãos de Wuhan, cidade que está sob quarentena, com saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante um período indeterminado de tempo.

A União Europeia envia esta quarta-feira o primeiro de dois aviões a Wuhan para repatriar 250 franceses e outros 100 cidadãos europeus que o solicitem, “independentemente da nacionalidade”. O Governo português já anunciou que quer retirar por via aérea os portugueses retidos naquela cidade.

Um avião fretado pelo Governo japonês, transportando 216 pessoas retiradas de Wuhan, já chegou entretanto a Tóquio.

Um avião com pessoal diplomático dos EUA e outros cidadãos norte-americanos também saiu da cidade.

O Canadá está a estudar todas as opções para repatriar os 126 canadianos que vivem na região.

British Airways suspende voos de e para a China

A British Airways suspendeu esta quarta-feira todos os voos de e para a China continental depois de o Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros ter advertido que só deveriam ser efetuadas viagens essenciais.

O site da companhia aérea mostra que não há voos diretos para a China em janeiro e fevereiro.

“Pedimos desculpa pelo incómodo, mas a segurança dos nossos clientes e tripulantes é sempre a nossa prioridade. Os clientes com voos marcados de e para a China nos próximos dias podem obter informações em BA.com”, refere um comunicado da British Airways citado pelo jornal “The Guardian”.

Vírus reforçou capacidade de propagação

As autoridades chinesas admitiram que a capacidade de propagação do vírus se reforçou.

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.

Os sintomas associados à infeção são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dores, mal-estar geral e dificuldades respiratórias.