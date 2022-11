Coronavírus. Mais casos confirmados, mais países a anunciar a retirada dos seus cidadãos e voos cancelados. TAP está “atenta à situação”

Há mais casos confirmados de infeção por coronavírus e mais informações sobre países que estão a preparar-se para retirar os seus cidadãos de Wuhan, cidade chinesa tida como o epicentro da epidemia de coronavírus que já matou pelo menos 132 pessoas na China. As notícias sobre o novo vírus que tanta preocupação está a causar no mundo multiplicam-se e a todo o momento há desenvolvimentos.

Novos casos confirmados recentemente foram quatro, nos Emirados Árabes Unidos, de acordo com um comunicado emitido pelo ministro da Saúde e Prevenção dos Emirados Árabes, citado pela CNN — as quatro pessoas são da mesma família, oriunda de Wuhan. Ainda assim, não há por enquanto razões para “preocupação”, referiu o ministro.

Países como os EUA e o Japão começaram entretanto a retirar os seus cidadãos de Wuhan, cidade que foi colocada em quarentena por causa do novo vírus e cujas entradas e saídas se encontram interditadas pelas autoridades durante um período de tempo indeterminado. Um avião fretado pelo Governo japonês, com 216 pessoas a bordo, chegou esta manhã a Tóquio, tendo também saído da cidade um avião com funcionários diplomáticos dos EUA e outros cidadãos norte-americanos.

O Canadá está a estudar várias opções para repatriar os 126 canadianos que vivem na região e, entretanto, o embaixador da Turquia na China anunciou que 32 cidadãos turcos vão também ser retirados de Wuhan nos próximos dias. Em declarações a um canal televisivo turco, Emin Onen esclareceu que se trata de residentes na cidade chinesa, mas também turistas e pessoas que se encontravam temporariamente em Wuhan por razões profissionais, ligadas à área dos negócios. Os procedimentos necessários para o repatriamento destas pessoas, que se encontram bem de saúde (segundo o embaixador), já tiveram início, embora não se saiba quando é elas vão ser retiradas do país e se vão ser levadas para Istambul ou Ancara. Certo é que vão ser mantidas em quarentena durante algum tempo, informou o embaixador.

Também a Coreia do Sul anunciou que vai enviar esta quinta-feira aviões para retirar os seus cerca de 700 cidadãos da cidade chinesa. Apenas aqueles que não apresentaram sintomas de infeção poderão embarcar, afirmou o vice-ministro da Saúde sul-coreano, Kim Gang-lip, e serão depois instalados em dois centros disponibilizados pelo Governo na província de Chungcheong, durante 14 dias. Entretanto, o Governo italiano anunciou que vai começar a repatriar, já esta semana, os seus cidadãos. Numa publicação feita no Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Luigi Di Maio, afirmou que será enviado amanhã, quinta-feira, um avião para Wuhan, encontrando-se o Governo italiano “totalmente comprometido com o apoio a dar aos seus compatriotas na China”. “Assim que autorizados os pedidos efetuados junto do Governo chinês, os cidadãos italianos serão transportados para o aeroporto de Wuhan com médicos especializados, enfermeiros e todo o equipamento necessário para garantir uma viagem segura”. E assim que chegarem a Itália, esclareceu também o ministro, “será cumprido um protocolo de saúde definido pelo Ministério da Saúde do país”.

No caso de Portugal, fonte comunitária disse ao Expresso que podem ser mais de 10, mas que o número final ainda não está fechado. Para além disso, sublinhou que não é a Comissão Europeia que está a organizar a distribuição de lugares. A operação é francesa e Bruxelas só entra com parte do financiamento - assume 75% dos custos da viagem de repatriamento.

A mesma fonte clarifica que se trata de uma "standard consular procedure" (procedimento consular padrão, em tradução livre): têm de ser as autoridades portuguesas - ou os cidadãos que estão em Wuhan - a falar diretamente com as autoridades francesas para assegurar lugar na viagem.

Já fontes governamentais asseguraram ao "Público" que são 15 os portugueses interessados em regressar a Portugal e que o podem fazer já esta sexta-feira. O repatriamento deve ser feito no segundo voo organizado no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil da União Europeia (UE), em que também devem viajar espanhóis e alemães.

Em conferência de imprensa em Bruxelas, o comissário europeu para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, indicou que, "até ao momento, um total de quase 600 cidadãos da UE manifestaram o seu desejo em sair da China" em ações de repatriamento.

Sem precisar quantos cidadãos de cada país estão em causa, Janez Lenarcic disse apenas que se trata de nacionais da Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, Finlândia, França, Itália, Letónia, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia e Reino Unido.

O comissário Janez Lenarcic notou que "as autoridades francesas já estão em contacto com as autoridades chinesas por causa da questão dos voos", explicando que estas ações de repatriamento são "complexas e requerem tempo".

Vários países suspendem ligações aéreas para a China

Outra das medidas entretanto adotadas foi a suspensão das ligações aéreas para a China, tendo vários países tomado já essa iniciativa. É o caso da British Airways, que esta quarta-feira suspendeu todos os voos de e para a China continental (e os britânicos que regressarem de Wuhan vão ser mantidos em quarentena durante 14 dias, segundo o ministro da Saúde do Reino Unido) e da companhia aérea russa Ural Airlines, que opera para Munique, Paris e Roma e anunciou também a suspensão de todos os voos para a Europa. “Devido à situação epidémica na China e com a implementação de medidas restritivas pelas autoridades chinesas e pela agência de turismo russa destinadas a turistas chineses e russos, a Ural Airlines é forçada a cancelar uma série de voos até final do inverno”. Segundo a Ural Airlines, sediada em Ecaterimburgo, nos Urais, os voos da companhia para a Europa são “tradicionalmente frequentados por grandes grupos de excursões organizadas da China”. Na Índia não foi anunciada qualquer suspensão de voos ou retirada de cidadãos, mas o Governo pediu à população para não viajar para a China se não houver mesmo necessidade disso.

Ao início da tarde de quarta-feira, também a Lufthansa - a maior companhia aérea alemã - anunciou a suspensão de todos os voos de e para China.

No caso de Portugal, e questionada sobre o assunto pelo Expresso, fonte da TAP esclareceu que embora a companhia aérea não voe diretamente para a China (faz apenas voos parciais de ligação), “está naturalmente atenta à situação e a acompanhar os seus desenvolvimentos, em linha com todas as recomendações e decisões das autoridades competentes nestas matéria, nacionais e internacionais”.

De acordo com o último balanço, estão confirmados pelo menos 6.061 casos de infeção por coronavírus no território continental da China, incluindo 132 mortos. Fora da China foram reportados 91 casos. Os dados atualizados ultrapassam o número de infeções pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 infetou 5.327 pessoas no país e provocou quase 800 mortes em todo o mundo, a maior parte das quais na China continental e em Hong Kong.