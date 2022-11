Atriz Regina Duarte diz sim a Bolsonaro e será a próxima secretária da Cultura 

A atriz Regina Duarte aceitou, depois de três encontros com Jair Bolsonaro, o convite para chefiar a Secretaria da Cultura do Brasil, avança a “Folha de São Paulo”. Antes de começar oficialmente no cargo, a artista terá de desvincular-se da TV Globo.

À entrada para o derradeiro encontro onde tudo ficou selado, o Presidente brasileiro referiu que “está tudo certo” e “caminhando”, pois Regina Duarte estava apenas “acertando questões pessoais”.

O Governo brasileiro ficou sem o secretário da Cultura depois da dispensa de Roberto Alvim, que num discurso citou Joseph Goebbels, o ministro da Propaganda do regime nazi. Os líderes do Congresso foram informados pelo Palácio do Planalto dessa mexida no Executivo na manhã de 17 de janeiro, depois de o caso gerar uma onda de indignação na sociedade brasileira, amplificada pelas redes sociais.

A atriz, natural de São Paulo (1947), entrou em novelas como “Malu Mulher”, “Irmãos Coragem” e “Roque Santeiro”.