“A UE perde muito”, é preciso “controlar danos”. Como os eurodeputados portugueses reagiram à aprovação do acordo para o Brexit

Pedro Silva Pereira: “Não há bons brexits”

Pedro Silva Pereira fala num "exercício necessário de controlo de danos". Aprovar o Acordo de Saída negociado entre Londres e Bruxelas é o que permite uma saída ordenada do Reino Unido a 31 de janeiro. "Não há bons brexits", defende o eurodeputado do Partido Socialista.

"Mas é a escolha dos britânicos e, portanto, o que está ao nosso alcance é reduzir os danos, proteger os direitos dos cidadãos, assegurar um período de transição para que as coisas corram de uma forma mais suave e olharmos para a frente para preparar uma relação futura que seja no interesse de todos", disse aos jornalistas portugueses em Bruxelas.

Paulo Rangel: A UE perde “visão atlântica, marítima e extrovertida”

Com o Brexit, 73 eurodeputados dizem adeus. Os britânicos trabalhistas, verdes e liberais lamentam o divórcio, mas entre os conservadores e no Partido do Brexit houve celebrações. Para Paulo Rangel, do PSD, a presença dos eurocéticos no Parlamento Europeu não é um obstáculo, nem "nada de extraordinário", mas algo que "faz parte da democracia". Neste caso, dizer adeus aos que minavam a UE por dentro, implicou dizer adeus a todo um país.

"A União Europeia perde muito, porque perde um grande parceiro global, que militarmente é o mais poderoso, que economicamente é muito poderoso", diz Rangel, acrescentando que para Portugal também é "mau", uma vez que se perde "a visão atlântica, marítima e extrovertida" do Reino Unido, em contraponto com o eixo franco-alemão.

Nuno Melo: Sai um país, que “não é um país qualquer”

Nuno Melo fala num dia "simbólico" e "significativo". Pela primeira vez, um país sai do projeto europeu e "não é um país qualquer". O eurodeputado do CDS fala de um "aliado fundamental" e lembra que dos britânicos dependeram as vitórias nas duas grandes guerras.

"E se pensarmos que a União Europeia é começar um projeto de paz, a saída do Reino Unido acaba por significar a saída de uma das principais potências beligerantes e vitoriosas nos dois conflitos mundiais", assinala Nuno Melo, lembrando também que se trata de um aliado dos países do sul, como Portugal. "O que hoje aqui temos é uma má notícia", conclui.

João Ferreira: “A partir de agora há também países a sair”

Aos olhos do Partido Comunista, o acordo de saída não é perfeito, mas para João Ferreira "permite a concretização da decisão" que os britânicos tomaram em 2016, em referendo, "no processo eleitoral mais participado de sempre da história do país".

Sem entrar em lamentos, e apontando o dedo a um processo de integração que tem criado "contradições" e "frustrado muitas expectativas", o eurodeputado do PCP defende que o momento demonstra que a União Europeia também pode encolher. "Em sete décadas de história do processo de integração houve países que entraram, a partir de agora há também países a sair", diz, argumentando que "nessa medida é um acontecimento com inegável significado político".

Francisco Guerreiro: “Agora o que temos é de olhar em frente”

A bancada dos verdes no Parlamento Europeu é uma das que mais deputados perde com a saída dos britânicos - juntamente com os liberais e socialistas - deixando de ser a quarta maior força política e dando esse lugar à bancada da extrema-direita (Identidade e Democracia). "Perdemos eurodeputados que têm trabalhado muito em várias causas", lamenta Francisco Guerreiro. Ao mesmo tempo, defende que a "influência política" do grupo ecologista "vai aumentar".

"Agora o que temos é de olhar em frente", continua. "Temos até ao final do ano para chegar a um acordo definitivo com o Reino Unido e estamos curiosos para ver como será o caso da Escócia", diz aos jornalistas, referindo-se à possibilidade de um referendo que tire os escoceses do Reino Unido, abrindo a porta a um regresso à UE.

José Gusmão: UE deve usar “margem negocial”

José Gusmão, do Bloco de Esquerda, também está já a olhar para a próxima fase. Depois da separação, vem a difícil negociação da relação futura e de um acordo comercial entre Londres e Bruxelas. "Aquilo que é mais importante é a União Europeia concentrar-se nas negociações do acordo e no acompanhamento posterior do acordo", diz o eurodeputado bloquista.

O Reino Unido "tem interesses no seu relacionamento com a União Europeia que quer manter e esses interesses devem constituir uma margem negocial", defende, acrescentando que a UE deve usar essa margem para "negociar a plena manutenção dos direitos dos cidadãos europeus", onde se incluem muitos portugueses.