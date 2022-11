600 cidadãos europeus vão ser retirados da China, portugueses incluídos

A situação pode agravar-se e por isso esta é apenas a primeira leva de cidadãos que serão repatriados, a seu pedido. A Comissão Europeia estima que serão retiradas da China, nos próximos dias, cerca de 600 pessoas, portugueses entre eles. “Nem todos os Estados-membros nos deram informação sobre os cidadãos que queiram ser repatriamento. É uma operação complexa que requer tempo e paciência”, disse esta quarta-feira em conferência de imprensa o comissário da Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Ao todo foram 14 os países que pediram ajuda ao Mecanismo Europeu de Protecção Civil para repatriar cidadãos que estejam na China, impedidos de sair e que querem voltar para os seus países. A lista de países passa pela “Áustria, Bélgica, Bulgária, Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Itália, Letónia, Holanda, Polónia, Portugal, Roménia e Reino Unido”, disse o comissário que mostrou abertura para que o mecanismo seja usado por países terceiros, fora da União Europeia.

A Comissão diz estar em “estreita colaboração” com a Organização Mundial da Saúde e refere que atualmente sabe-se que há mais de seis mil casos confirmados e 132 mortes confirmadas, contudo, não há números sobre casos potenciais na União Europeia além dos oito casos confirmados.

O panorama “irá piorar antes de melhorar”, afirma o comissário da Gestão de Crises que acrescenta que as medidas são as necessárias dada a situação: “Estamos a tentar calibrar as nossas respostas à situação, à medida que evolui”, afirma. Já no final assegura que a “cooperação com a China têm sido boa”.

Para já não há restrições à circulação para a China que são, explicou a comissária da Saúde, Stella Kyriakides, “responsabilidade dos Estados-membros”, na conferência de imprensa. Contudo, a CE “aconselha todos os membros da Comissão a suspender ou adiar as viagens que não sejam essenciais à China”.

Outra das medidas que podem ser tomadas, caso a China o requeira será o envio de equipas médicas especialistas para aquele país, também através do Mecanismo Europeu de Protecção Civil. Estão preparadas sete equipas de emergência, duas equipas médicas de resgate aéreo e dois laboratórios médicos móveis.