Facebook remove vídeo em que Salvini toca à campainha de uma família tunisina à procura de “traficantes”

Possivelmente, tratou-se do momento mais marcante das eleições regionais na Emília-Romanha, em Itália, este domingo, que a Liga de Salvini perdeu. Em Bolonha, o ex-vice-primeiro-ministro e ministro do Interior tocou à campainha da casa de uma família de origem tunisina para perguntar se ali se traficava droga, como lhe tinha sido dito pela vizinhança.

A “inspeção” de Salvini ocorreu em plena campanha eleitoral, com dezenas de jornalistas e câmaras de televisão a acompanhar o momento. Mas o líder da populista e anti-imigração Liga também partilhou o vídeo do momento nas suas redes sociais, até esta terça-feira. A rede social Facebook decidiu remover a publicação, por considerar que o vídeo “viola os padrões da comunidade”, em resposta a queixas apresentadas por utilizadores.

O vídeo causou muita polémica em Itália, até porque, mais tarde, se veio a descobrir que o primeiro interlocutor era um menor de 17 anos, chamado Yassin. “Ele é tunisino? Qual deles é o traficante de droga, o filho ou o pai?”, pergunta a dado momento Salvini. O jovem deu várias entrevistas a jornais nacionais, como o “Corriere della Sera” e o “La Repubblica”.

“Nada disso é verdade. Sou um rapaz tranquilo que vive nesse bairro, não tenho antecedentes criminais. O meu irmão, alguns anos mais velho, já teve problemas com a justiça por roubo e rixa. Nada a ver com tráfico de droga”, esclareceu ao “Corriere della Sera”, relacionando a denúncia com problemas de outra ordem com uma vizinha. A família entregou o caso a uma advogada, Cathy La Torre, que já reagiu na mesma rede social.

“Yassin, sem cadastro, um italiano de 17 anos e jogador de futebol, viu-se retratado em toda a Itália como ‘o traficante’. A remoção do vídeo não vai reparar tudo isto. E Matteo Salvini será chamado à responsabilidade pelas vias previstas na lei”, comentou na manhã desta terça-feira.

A atitude de Salvini – que procura regressar ao poder após a queda da coligação que mantinha com o Movimento 5 Estrelas, agora aliado do Partido Democrático (esquerda) – também mereceu críticas a nível diplomático. O embaixador tunisino em Roma, Moez Sinaoui, escreveu à presidente do Senado da Itália, Maria Elisabetta Casellati, para exprimir a sua "consternação" com o gesto de Salvini. "É uma provocação deplorável, feita de maneira ilícita e sem respeito pelo domicílio de uma família tunisina, divulgada de maneira ostensiva à opinião pública", afirmou.

O vice-presidente do Parlamento da Tunísia, Oussama Sghaier, foi ainda mais duro: "Salvini é um irresponsável e não é a primeira vez que ele assume posturas vergonhosas contra a população tunisina. Ele continua a ser racista e a minar as relações entre a população italiana e a nossa. Os tunisinos pagam impostos na Itália, inclusive para o salário de Salvini".

A conversa de Salvini ao intercomunicador do prédio também tem sido alvo de várias paródias, como se pode ver acima. A verdade é que a Liga perdeu as eleições, com a candidata Lucia Borgonzonio a conseguir apenas 43,7%, face a 51,4% do candidato do Partido Democrático, Stefano Bonaccini, presidente em exercício. Por outro lado, na eleição paralela na região da Calábria, o partido de extrema-direita saiu vitorioso.