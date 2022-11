Está na moda um jogo em que o objetivo é espalhar surtos de vírus e destruir a humanidade: empresa que o criou está preocupada

Há um jogo de 2012 a espalhar-se como um vírus em 2020. O Plague Inc. está no topo de vendas do Google Play e da App Store na China. O desafio é simples: “Consegue contaminar o mundo?”. Houve um crescimento nos jogadores desse jogo, acompanhando assim as tendências do coronavírus, o surto que vai lançando o pânico em Wuhan, na China, e em muitos outros países já afetados. Mas a empresa, alarmada, lembra aos utilizadores que o jogo não serve para recolher informações e encaminha-os para o site da Organização Mundial de Saúde (OMS), conta o “El Mundo”.

Criar uma epidemia, as mutações do vírus, admirar as virtudes e a forma implacável como se propaga e, basicamente, construir o pânico na sociedade, visando a eliminação da população mundial - são estes os contornos do jogo criado pela Ndemic Creations, que terá chegado a mais de 120 milhões de clientes nos últimos oito anos.

O coronavírus teve origem em Wuhan nas últimas semanas e já matou pelo menos 106 pessoas, infetando outras 4500, confirmaram as autoridades chinesas esta terça-feira.

Sempre que algo assim acontece, o jogo torna-se viral e atrai muita gente. Foi isso mesmo que a empresa explicou na sexta-feira quando, nas páginas oficiais do jogo nas redes sociais, informou que o site estava em baixo porque tinha demasiados jogadores online. E escreveu, em comunicado, que há quem faça o download do jogo para recolher informação e compreender as complexidades dos surtos.

“Desenhámos o jogo especificamente para ser realista e informativo”, diz a empresa, lembrando que “é um jogo, não um modelo científico”, aconselhando os interessados a procurar informação nos locais apropriados - como a OMS.

“Consegue contaminar o mundo?”, começa assim a descrição do jogo. “Plague Inc. é uma mistura única de alta estratégia e simulação terrivelmente realista. O seu agente patogénico acabou de contaminar o 'paciente zero'. Agora você deve acabar com a história da Humanidade evoluindo para uma mortal praga global, enquanto se adapta a tudo que a Humanidade pode fazer para se defender.”

Um hobby

O criador do jogo foi até, em 2013, convidado para falar com o staff do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças sobre o mesmo e as suas dinâmicas, nomeadamente quanto às patologias e formas de transmissão, passando pelas estratégias para fazer evoluir os sintomas e antecipar e fintar os antídotos. "Criei o Plague Inc. como um hobby", disse então James Vaughan. "Eu era um consultor estratégico mas quis arranjar um desafio criativo no meu tempo livre." Vaughan demorou um ano a criar o jogo e recorreu à Internet para pesquisar e desenvolver um cenário realista.

O coronavírus já galgou as fronteiras do território chinês e espalhou-se para Alemanha, Austrália, Camboja, Canadá, Estados Unidos, França, Hong Kong, Macau, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e Vietname.

O vírus ainda não alcançou Madagáscar e Gronelândia, por exemplo, o que levou muitos jogadores a relacionarem esse facto com o jogo, brincando até que se iam mudar para lá. É que esses eram os países mais difíceis de furar com a pandemia virtual criada no Plague Inc..