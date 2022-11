Coronavírus já matou 106 pessoas na China e há quase 4.500 casos confirmados no país

O número de mortos do surto de coronavírus na China subiu para 106 e foram confirmados 1.771 novos casos esta terça-feira. Segundo as autoridades chinesas, o número total de casos confirmados subiu para quase 4.500 apenas no país, sendo a maioria dos mortos proveniente da província de Hubei, no epicentro do surto.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou que, além da transmissão pelo ar, o coronavírus pode espalhar-se através do contacto físico. O período de incubação é, em média, de três a sete dias, não ultrapassando as duas semanas, acrescentou a entidade, citada pelo jornal “South China Morning Post”.

Em conferência de imprensa realizada em Pequim, onde esta segunda-feira foi confirmada a primeira morte, a chefe do departamento de administração médica daquela comissão, Jiao Yahui, revelou que a falta de provisões médicas constitui um importante entrave aos esforços da China para conter o surto e tratar as pessoas infetadas.

“O vírus é altamente contagioso e 85% semelhante à SARS”

Segundo a responsável, cerca de seis mil profissionais de saúde estão a ser mobilizados de todo o país para Wuhan, capital de Hubei e cidade onde se registaram os primeiros casos, e para sete outras cidades da província. Em Wuhan, mais de 10 mil camas hospitalares foram disponibilizadas para acomodar o crescente número de pacientes.

No entanto, Jiao reconheceu que parte do pessoal médico não pode ser mobilizada de imediato devido à falta de equipamento como, por exemplo, roupas de proteção.

“O vírus é altamente contagioso”, sublinhou, ressalvando, ainda assim, que “não há provas credíveis de que a doença seja contagiosa durante o período de incubação”.

Ainda de acordo com a responsável de saúde, esta estirpe de coronavírus é 85% semelhante à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que infetou mais de oito mil pessoas e matou quase 800 numa pandemia que se espalhou pela Ásia entre 2002 e 2003.

Os bancos da China continental alargaram a pausa do Ano Novo Lunar para os seus funcionários até à próxima segunda-feira, 3 de fevereiro. A decisão surge depois de as autoridades governamentais terem prolongado o período de férias, que deveria terminar esta quinta-feira, para tentar limitar a movimentação da população e ajudar a conter a propagação do surto.

Vários países preparam retirada dos seus cidadãos de Wuhan

Os EUA, Austrália, Alemanha, França, Japão e Portugal, entre outros países, estão a preparar com as autoridades chinesas a retirada dos seus cidadãos de Wuhan. Nesta cidade, encontram-se duas dezenas de portugueses.

A região de Wuhan está em regime de quarentena, uma situação que afeta 56 milhões de pessoas.

Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, EUA, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Alemanha, Austrália e Canadá.

A Alemanha tornou-se esta segunda-feira o segundo país europeu, depois de França, afetado pelo coronavírus, com um caso diagnosticado na Baviera.