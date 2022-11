Bruxelas quer Tribunal Europeu a decidir sobre matérias comerciais que envolvam o Reino Unido mesmo depois do Brexit

A União Europeia deve exigir, durante as negociações que devem começar em março, que os seus tribunais tenham uma palavra a dizer no futuro, caso surjam casos em que os termos acordo comercial entre o bloco dos 27 e o Reino Unido venham a ser desrespeitados, mostram documentos internos consultados pelo diário britânico “The Times” (texto pago).

Esse documento interno, revelado esta terça-feira, mostra que a UE vai insistir em dar poderes ao Tribunal Europeu para decidir potenciais problemas nas áreas do comércio, direitos piscatórios ou futuro acordo de segurança e partilha de informações, por exemplo, entre as várias secretas europeias. Nas redes sociais, a notícia provocou uma onda de revolta como muitos apoiantes do Brexit a pedirem a Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, que se “afaste totalmente” das negociações, em vez de aceitar imposições deste género que, no entender dos eurocéticos, colocam totalmente em causa a soberania do Reino Unido para decidir as suas próprias leis.

O número 10 de Downing Street, em resposta à notícia do “The Times”, rejeitou qualquer interferência dos tribunais europeus que, “por definição, não são árbitros muito imparciais”. O primeiro-ministro britânico, pode, no entanto, não ter muito espaço de manobra. As fontes que aceitaram falar com o diário londrino mostram bem o que vai dentro da cabeça coletiva da UE: “O envolvimento do Tribunal de Justiça é essencial para garantir uma interpretação consistente do acordo”, escreve o “The Times”, segundo informações partilhadas por responsáveis europeus.

O acordo que a UE assinou recentemente com o Canadá não está sob jurisdição do Tribunal Europeu de Justiça mas os acordos da UE com países mais alinhados em termos comerciais, como é o caso da Noruega, da Suíça e da Ucrânia, podem ser analisados por este organismo.

Enquanto membro da UE, o Reino Unido tem uma palavra a dizer na escolha de juízes e os seus representantes podem participar no desenho de nova legislação. Quando estiver fora da UE, o país deixará de ter qualquer tipo de influência nas decisões que são tomadas em Bruxelas mas terá de respeitar muito do que for decidido se quiser continuar a contar com um acordo comercial próximo dos restantes parceiros europeus.

O chefe das negociações pelo lado europeus, Michel Barnier, esteve esta terça-feira em Belfast e não parece ter feito especial esforço para acalmar os ânimos. “O Reino Unido optou por tornar-se um país externo, deixar o mercado único e a união aduaneira, deixar para trás o quadro de regras comuns da UE, a supervisão comum e Tribunal de Justiça, além de terem também escolhido criar dois espaços regulatórios. Isso torna impossível o comércio sem atrito, as verificações de fronteira são indispensáveis”.