Salvini falha tentativa de tomar Emília-Romanha mas ganha com larga vantagem na Calábria

O Partido Democrático (PD) mantém o poder no bastião da esquerda da Emília-Romanha na sequência das eleições deste domingo nesta e noutra região de Itália.

Stefano Bonaccini, presidente em exercício da região, lidera a contagem com 51,4% dos votos, seguido da candidata da Liga (de extrema-direita), Lucia Borgonzoni, com cerca de 43,6%, segundo o jornal “Corriere della Sera”.

A coligação liderada pela Liga, do antigo vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, não terá dificuldades em segurar a sólida vantagem que leva na Calábria. O bloco da direita ultrapassa os 55%, enquanto o da esquerda não descola dos 30%.

O Movimento 5 Estrelas (M5S), o partido antissistema que governa o país com o PD, de centro-esquerda, e que até há dois anos era o maior de Itália, afundou-se em ambas as regiões que foram a votos: 3,47% na Emília-Romanha e 7,29% na Calábria.

Emília-Romanha quase duplica taxa de participação

A derrota da Liga na Emília-Romanha, que é governada pela esquerda desde o final da II Guerra Mundial, representa um golpe para Salvini, que transformou estas eleições num referendo à frágil coligação de Governo nacional.

Preparando um regresso ao poder, o ex-ministro do Interior tinha ameaçado precipitar eleições legislativas antecipadas se a sua coligação, que além da Liga inclui os partidos Irmãos de Itália e Força Itália, vencesse este domingo. Em reação aos resultados provisórios, Salvini mostrou-se orgulhoso pela performance da sua coligação na Emília-Romanha.

A taxa de participação naquela região foi quase o dobro da registada em 2014, quando Bonaccini conquistou o seu primeiro mandato. Os analistas sugerem que a maior afluência poderá ter sido uma conquista das Sardinhas, um movimento contra a extrema-direita que emergiu em Bolonha, capital da Emília-Romanha, em novembro do ano passado e se espalhou por todo o país.

PD e M5S em queda, Liga lidera sondagens nacionais

Salvini liderou uma campanha vigorosa na região desde que a Liga e os seus aliados conseguiram uma grande vitória na Úmbria, um antigo bastião da esquerda, em outubro de 2019.

O PD e o M5S formaram uma aliança depois de a Liga ter sido expulsa do Governo, em setembro do ano passado, na sequência da tentativa fracassada de Salvini de forçar eleições antecipadas. Desde então, o M5S tem vivido vários episódios de turbulência: mais de 20 dos seus deputados abandonaram ou foram expulsos do partido e, na semana passada, Luigi Di Maio renunciou à sua liderança.

A nível nacional, o apoio aos atuais parceiros da coligação governativa tem decaído, com o PD a situar-se nos 18% e o M5S nos 16%. A Liga lidera as sondagens, com cerca de 33%, enquanto os Irmãos de Itália ascenderam aos 10,9% nos últimos meses.

