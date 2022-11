Venezuelanos pedem a Portugal medicamentos, roupas e suplementos alimentares

O pedido foi feito pela presidente do município Manuel Ezequiel Bruzual, Francisca Rojas, durante um encontro com o deputado socialista português, Paulo Porto, no âmbito de uma visita de cinco dias do político português à Venezuela.

"Pedi-lhe que levasse o nosso clamor sobre a crise na Venezuela. Temos crianças desnutridas e idosos que não têm comida, que não têm medicamentos. Também o de muitas pessoas nos nossos hospitais, incluindo pacientes com cancror, pacientes renais e diabéticos que não têm medicamentos", disse à agência Lusa.