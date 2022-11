Missão no Mediterrâneo #14. Quase cem crianças resgatadas e muitas outras histórias dramáticas a bordo do Ocean Viking

Se há dias que parecem durar mais de 24 horas, este sábado foi um deles. Ainda mal recompostas do resgate de 59 pessoas durante a madrugada, as equipas da SOS Mediterranée e da Médicos sem Fronteiras mantiveram os alertas em níveis máximos durante horas intermináveis.

Durante todo o dia de sábado, pelos menos seis casos de possíveis barcos em perigo no Mediterrâneo Central estavam ativos. O caso mais delicado foi o de um barco de madeira que tinha sido avistado por um navio comercial, teoricamente com 50 pessoas a bordo. O Ocean Viking estava a três horas de distância, mas fez-se ao caminho.

Minutos mais tarde, a plataforma que recebe as chamadas de barcos em perigo, Alarm Phone, alertou para outro potencial alvo, mais perto do navio norueguês. Tudo leva a crer que era o mesmo. Os barcos de resgate estavam a postos e as equipas prontas para entrar em ação a qualquer momento.

cláudia brandão

O problema é que o barco já estava em águas maltesas. E aqui é o Centro de Coordenação de Resgates de Malta (MRCC) quem decide. A ordem que dali veio foi de que tinham um avião a controlar a situação, que tudo estava estável, e que um barco maltês iria chegar para o resgate dali a duas horas.

72 pessoas num barco de madeira no meio do Mar Mediterrâneo à espera mais duas horas quando, veio a saber-se depois, já tinham deixado a costa de Subrata às dez da noite do dia anterior. Perante a insistência da coordenadora da SOS Mediterranée, Malta aceitou que as equipas se aproximassem do barco em perigo para a distribuição de coletes salva-vidas.

Quando lá chegaram, depararam-se com um frágil barco de madeira já a meter água e muitas pessoas aflitas, que começaram a saltar para o barco de resgate. Caos. O barco que transportava, afinal, 72 pessoas, entre elas duas grávidas, esteve a ponto de colapsar e a situação podia ter tido um desfecho que não iríamos querer contar.

Tudo isto se faz de leis e políticas. O deck do Ocean Viking é feito, neste momento, de 223 pessoas. Seguras, mas cheias de incertezas. Ficam os números, ainda que não sejam capazes de contar histórias: 15 países. 21 mulheres, seis delas grávidas. 97 menores de idade, quase todos a viajar sozinhos. E uma tripulação exausta.

cláudia brandão

Durante a manhã deste sábado, o navio da Sea-Eye já tinha resgatado 62 pessoas. Pelo que a tripulação do Ocean Viking pôde acompanhar através dos binóculos, tiveram o olhar atento, sem qualquer intervenção, da guarda costeira líbia sempre por perto que, a seguir, entrou em contacto com a ong alemã a perguntar pelo estado das pessoas e a dizer que deixassem a zona.

Mais tarde, o navio alemão, com o nome do rapaz sírio cujo corpo deu à costa na Turquia em 2015, Alan Kurdi, havia de resgatar mais 16 pessoas de outra embarcação em perigo na zona.

Em menos de 24 horas, mais de duzentas pessoas foram resgatadas ao Mediterrâneo Central ou a um possível retorno à Líbia. E isto está longe de ficar por aqui.