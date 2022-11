Luso-australiano conta como se vive em Wuhan: "Nunca vi uma coisa assim. Sinto-me mais seguro aqui do que na Austrália"

“A partir do exemplo de todas as medidas de contenção que foram tomadas estou convencido de que se o surto aumentar muito, tal como fecharam Wuhan, as autoridades fecham a China”. Quem o diz ao Expresso ao telefone a partir da cidade que é o epicentro do Coronavírus (2019-n-CoV), Wuhan, na província de Hubei, é Rui Severino, cidadão de origem portuguesa e australiana que vive há quatro anos na China.

Desde que regressou da Austrália a 15 de janeiro, depois de ter passado o Natal com os filhos, diz que tem feito a sua vida diária de forma quase normal.

Rui Severino treina cavalos de corrida e a modalidade tem a característica de correr o país todo ao longo do ano. Entre os meses de novembro e maio, fica sediado em Wuhan.

Quando regressou em janeiro à sua casa situada a cerca de 20 quilómetros de distância do centro de Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes, já havia alguns casos de pneumonia identificados, “mas não este alarme” dos últimos dias.

Neste domingo em que se confirmou o terceiro caso de Coronavírus em território norte-americano, na Califórnia do Sul, numa pessoa que viajou de Wuhan para os Estados Unidos, Rui Severino conta ao Expresso o que o levou a decidir ficar na China apesar da crise.

Uma resposta "exemplar" à crise

Faz parte de um grupo em constante comunicação de 11 portugueses que vivem na cidade e que se têm mantido em contacto permanente com a embaixada de Portugal. Partilham as angústias e as ansiedades provocadas pela situação, porém, na sua opinião, a resposta das autoridades chinesas e a vigilância da população que é assistida ao mais pequeno sinal é de tal maneira “eficaz” que decidiu não abandonar a China.

“Temos o centro de treino dos cavalos aqui perto e eu saio e regresso todos os dias do condomínio de seis prédios onde vivo. Sinto-me seguro. Sou controlado duas vezes por dia quanto à origem e destino das minhas deslocações, medem-me a temperatura nas duas ocasiões e perguntam-me se fui ao centro da cidade”, conta.

Esclarece que estes controlos não são feitos por militares nem forças de segurança, “como se vê em muitas imagens que correm nas redes sociais”, mas, antes, por “profissionais de saúde”.

Quanto às imagens e vídeos que circulam nas redes sociais onde se veem pessoas a caírem para o chão e a serem recolhidas em macas pelas autoridades sanitárias, Severino esclarece: “As imagens são verdadeiras, mas há que ver o contexto. Não se trata de uma doença que faça cair as pessoas daquela maneira de repente”.

Será estratégia? “Uma pessoa que se sente mal e é obrigada a esperar seis horas no hospital para ser atendida, se tiver a opção de se deixar cair para ser de imediato recolhida...”, acrescenta.

Ficar em Wuhan por razão de segurança

“Sinto-me mais seguro aqui do que na Austrália, por exemplo, onde há poucas medidas de restrição de movimento e não examinam devidamente quem chega vindo da China”, diz Rui Severino, acrescentando que, em Macau, nem é obrigatório usar máscara na rua apesar da informação que circula, e, em Hong Kong, as medidas de segurança "não são aplicadas de forma rigorosa".

“Em termos de resposta nunca vi uma coisa assim”, afirma o luso-australiano, reconhecendo a "muito maior importância da China no contexto internacional" por comparação com o comportamento das autoridades chinesas durante o surto de SARS, que matou mais de 800 pessoas entre 2003-4. “Na altura, mentiu-se nos números oficiais, mas a China mudou muito e quer agora ganhar credibilidade internacional”.

Não sabe “se os números oficiais estão corretos”, mas pelo que vê “aqui hoje na informação partilhada pela televisão estatal, pelas redes sociais chinesas e através da informação partilhada entre as pessoas” a que tem acesso, “estou convencido de que os números são verdadeiros”.

Quando as lojas reabrirem após os feriados de Ano Novo

A limitação do movimento dos cidadãos é firme. Sem transportes públicos, as pessoas não podem movimentar-se nas grandes distâncias da grande cidade e das ilhas urbanas limítrofes.

Da periferia não se acede à cidade e o abastecimento de bens alimentares fica limitado: “Há stress, sim. No entanto, as pessoas ainda estão todas bem, muitas lojas ainda não voltaram a abrir depois dos feriados de Ano Novo. O Governo disse que forneceria a região que está fechada”.

Pouco antes de falar ao Expresso, o treinador tinha ido às compras. “Não havia frescos, mas havia congelados em quantidade e eu comprei tudo de que precisava e depois voltei para casa”. Há que esperar “para ver como será depois dos feriados acabarem”, termina.