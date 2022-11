Sismo na Turquia. Número de mortos sobe para 21

Pelos menos 21 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas na sequência do sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter, que atingiu esta sexta-feira o leste da Turquia, indicaram as autoridades turcas no mais recente balanço.

Enquanto as equipas de resgate prosseguem as operações de salvamento, para resgatar as pessoas que continuam presas nos escombros, centros desportivos, escolas e bibliotecas foram abertos para acomodar quem fugiu de casa após o terremoto.

O sismo ocorreu às 20h55, hora local (17h55 em Lisboa) e foi sentido no distrito de Sivrice, na província de Elazig, acrescentaram as autoridades. Mais mais de 200 tremores secundários foram registrados depois.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já anunciou que "todas as medidas necessárias" serão tomadas para ajudar as áreas atingidas pelo terremoto.