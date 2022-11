Dois estudos apontam novos dados sobre coronavírus

No dia em que foi confirmada a entrada do novo coronavírus na Europa, com dois casos diagnosticados em França, dois estudos vieram trazer mais dados sobre a doença. As principais conclusões? O vírus não afeta apenas pessoas com problemas de saúde subjacentes e, mesmo sem sintomas, as pessoas podem ser portadoras do vírus.

Numa das investigações – ambas apresentadas na revista Lancet - foram analisados os dados clínicos dos primeiros 41 doentes internados com a infeção na cidade central de Wuhan, na China, onde se acredita que o surto teve origem. A idade média dos pacientes rondava os 49 anos.

Os pacientes apresentaram uma ampla gama de sintomas, muitos deles semelhantes aos detetados nos infetados com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), cujo surto global em 2002-2003 teve início também na China. Todos desenvolveram pneumonia e a maioria começou por queixar-se de febre e tosse. Fadiga, dores de cabeça e diarreia foram sintomas mais raros.

Foram encontrados aspetos distintos também. "Apesar de compartilhar alguns sintomas semelhantes aos da SARS (por exemplo, febre, tosse seca, falta de ar), existem algumas diferenças importantes, como a ausência de sintomas do trato respiratório superior", explicou o principal autor do estudo, Bin Cao, do Hospital de Amizade China-Japão e da Universidade de Medicina Capital, da China.

Alguns dos casos fatais causados pelo vírus ocorreram entre pessoas com doenças subjacentes, como diabetes, doença hepática e hipertensão, mas uma descoberta importante foi a de que a maioria dos 41 primeiros pacientes estava saudável.

Infecção assintomática parece possível

O segundo artigo concentrou-se numa família que teve pneumonia, em Shenzhen. Cinco membros tinham estado em Wuhan e tinham o vírus, tal como um outro familiar, que não tinha viajado.

Até agora, as autoridades confirmaram apenas a transmissão do vírus de pessoa para pessoa entre as famílias e nas clínicas de saúde - situações em que as pessoas provavelmente estão em contacto próximo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Este parece ser o caso da família estudada. Ainda assim, as autoridades de saúde não sabem exatamente em que grau o vírus pode ser transmitido entre as pessoas.

Uma criança infetada com o vírus não apresentou nenhum sintoma , o que levanta a questão de saber se as pessoas precisam apresentar sinais da doença para a poder transmitir.

"Como a infecção assintomática parece possível, o controle da epidemia também dependerá do isolamento dos pacientes, rastreamento e quarentena dos contactos o mais cedo possível", alertou Kwok -Yung Yuen, do Hospital da Universidade de Hong Kong-Shenzhen, que liderou esta pesquisa.

Os autores de ambos os estudos observaram várias limitações do estudo, incluindo o facto de que, devido ao número limitado de casos, é difícil avaliar os fatores de risco para a gravidade e mortalidade da doença e exigem estudos maiores em ambiente ambulatório e comunitário para confirmar todo o espetro clínico da doença.

A China anunciou esta sexta-feira a morte de uma pessoa devido ao coronavírus, perto da fronteira com a Rússia - a segunda fora do epicentro do surto - aumentando para 26 o número de vítimas fatais. O novo tipo de coronavírus já foi registado em 29 das 31 províncias do país.