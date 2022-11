75 anos da libertação de Auschwitz: “Ser indiferente é ser cúmplice”

Jerusalém foi palco, na quinta-feira, do maior encontro diplomático e político desde a cria­ção do Estado judaico, em 1948. No Yad Vashem — Memorial do Holocausto — juntaram-se 49 chefes de Estado, de Governo e de Parlamentos, para comemorar os 75 anos da libertação do campo de concentração nazi de Auschwitz-Birkenau, a 27 de janeiro de 1945.

A polícia e os serviços secretos Shin-Bet mobilizaram mais de 11 mil agentes para o Fórum Mundial do Holocausto e da Luta contra o Antissemitismo, na maior operação de segurança de sempre em Israel. A estrada entre o Aeroporto Ben Gurion e Jerusalém era, nos últimos dias, a mais protegida, com francoatiradores, drones e outros meios tecnológicos. Fontes israelitas reconheceram que, quando enviaram convites a dezenas de líderes mundiais, estavam convencidos de que só uma dezena aceitaria o convite, “mas as confirmações superaram todas as expectativas”.

