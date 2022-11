Tiroteio em cidade alemã faz seis mortos: suspeito terá ligação pessoal às vítimas e já foi detido

Um tiroteio em Rot am See, uma cidade no sul da Alemanha a 250 quilómetros de Munique, provocou a morte de seis pessoas e dois feridos, confirmou a polícia alemã, de acordo com a AFP.

O único suspeito envolvido no ataque, que terá uma ligação pessoal com as vítimas, foi detido pelas autoridades depois do tiroteio num prédio da cidade. O homem terá entre 30 e 40 anos.

O tiroteio terá acontecido às 12h45 locais (11h45 em Lisboa). A polícia montou uma grande operação no terreno.

​Rot am See é uma cidade com pouco mais de cinco mil habitantes, na Baden-Württemberg, não muito longe de Nuremberga.