Milhares de iraquianos protestam contra presença norte-americana no Iraque. Movimento xiita assume-se como força central

As imagens que estão a chegar de Bagdade, capital do Iraque, mostram avenidas intransitáveis e praças completamente cheias de manifestantes que pedem a retirada dos soldados norte-americanos do país, uma missão que dura há mais de 15 anos e que os iraquianos parecem considerar absoluta e indesejável. O céu de Bagdade acordou cinzento mas por baixo dele milhares de bandeiras, cartazes, lenços, e pessoas de todas as idades, muitos com os seus filhos pela mão, gritaram “No, No America” e encheram as ruas de cores nacionalistas.

A presença militar dos EUA no Iraque tornou-se uma questão importante no país desde que um ataque com um drone norte-americano matou o general iraniano Qassem Soleimani, uma das mais importantes figuras do regime iraniano e um ídolo para muitos xiitas. No início do ano, o parlamento iraquiano votou pela retirada de todas as tropas estrangeiras - incluindo cerca de 5.200 forças dos EUA - e pediu ao governo que cancelasse o pedido de ajuda estendido à coligação internacional para que ajudasse o Iraque a combater o Daesh. São questões que estão a deixar bem visíveis as divisões entre xiitas e sunitas dentro do Iraque, com a ramificação xiita bem mais ativa nos protestos (por várias razões com por exemplo uma identificação mais direta com o Irão do que com os Estados Unidos ou com a Arábia Saudita).

O líder xiita Muqtada al-Sadr, cujo partido venceu as eleições de maio de 2018, pediu uma marcha "de um milhão de pessoas" para exigir a retirada das tropas americanas do país. Ex-líder de uma milícia xiita, forte opositor desde sempre do plano norte-americano para o Iraque, Muqtada al-Sadr é hoje um dos rostos mais famosos do país e alguém capaz de reunir à sua volta milhões de pessoas em protesto pacífico, como esta sexta-feira parece ser o caso. Descrito muitas vezes como irascível, duro, e de de fácil “afetação messiânica”, pode, mesmo assim, como analisou recentemente a “Foreign Policy”, ser o único com poder para acalmar o Iraque sob a bandeira de um nacionalismo pragmático. Estes protestos formam mais uma camada sobre a época de protestos que pouco acalmou desde que, em outubro do ano passado, o país se juntou para protestar contra anos e anos de corrupção governamental, altos níveis de desemprego e serviços públicos ineficientes.

A estas exigências sociais rapidamente se juntou a luta por uma mudança estrutural de todo o sistema político: sem ninguém o antecipar, milhões de iraquianos pediam agora o fim do sistema político dominado por simpatias e divisões sectárias, repto de resto deixado também pelos manifestantes em Beirute, capital do Líbano, um dos países onde a influência das várias religiões mais se faz sentir na política.

Durante os meses de protestos, a polícia tem sido acusada de desproporcionalidade no uso de força. Um relatório da missão especial da ONU no Iraque, datado de dezembro de 2019, contabilizava já 500 mortes e 19 mil feridos.