‘Impeachment’. Conduta do Presidente “não põe ‘América em primeiro’, é Trump em primeiro”

Após cerca de nove horas de argumentação em que os democratas apresentaram provas de que o Presidente dos EUA, Donald Trump, abusou do poder para benefício pessoal, o principal procurador no julgamento de ‘impeachment’, Adam Schiff, instou os senadores a destituírem Trump do cargo.

“Sabem que não podem confiar neste Presidente para fazer o que é certo para este país. Só podem confiar neste Presidente para fazer o que é certo para Donald Trump”, disse esta quinta-feira, no terceiro dia do julgamento político no Senado.

Citando o assessor de segurança nacional Alexander Vindman, que em novembro testemunhou em audições públicas perante o comité de informação da Câmara dos Representantes, Schiff sublinhou que “se o que está certo não importa, estamos perdidos”.

Trump “violou repetida e flagrantemente o seu juramento”

O presidente do comité judiciário da câmara baixa do Congresso, Jerry Nadler, defendeu que Trump deve ser condenado pelos dois artigos de ‘impeachment’ aprovados em dezembro pelos Representantes. Em causa estão o abuso de poder e a obstrução à ação do Congresso, que os democratas alegam terem ocorrido quando Trump pressionou a Ucrânia a investigar o rival Joe Biden e dificultou a investigação ao caso.

Aludindo a um dos slogans da campanha do Presidente, Nadler corrigiu: “Esta conduta não põe a ‘América em primeiro lugar’, é Trump em primeiro. Donald Trump fez um juramento para executar fielmente as leis, o que significa colocar os interesses da nação acima dos seus. E o Presidente violou repetida e flagrantemente o seu juramento.”

Democratas querem ouvir Bolton, republicanos querem ouvir Hunter

Por seu turno, os republicanos votaram contra o depoimento de testemunhas e queixaram-se que o julgamento não trazia novas provas. Vários senadores do partido de Trump insistiram na audição de Hunter Biden, filho do ex-vice-Presidente que trabalhou numa empresa ucraniana de gás envolvida num caso de corrupção.

Na véspera, os democratas tinham descartado o que apelidaram de “troca de testemunhas” com os republicanos. O antigo conselheiro de segurança nacional John Bolton é uma das pessoas que os democratas gostariam de chamar a depor. De acordo com testemunhas ouvidas na fase de inquérito à destituição presidencial, na Câmara dos Representantes, Bolton referiu-se à alegada pressão política da Casa Branca sobre a Ucrânia como um “negócio de droga”.

Os republicanos, aliados de Trump, argumentam que Hunter Biden também deveria receber uma ordem para testemunhar no julgamento de ‘impeachment’. Contudo, o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, esclareceu que “essa troca não está em cima da mesa”. “Os julgamentos não são trocas de testemunhas”, sublinhou.

Mais de 70% dos americanos querem ouvir novas testemunhas

A defesa de Trump deverá entrar em ação no sábado. O advogado Jay Sekulow, que integra a equipa de defesa do Presidente, foi evasivo nas declarações aos jornalistas sobre os argumentos a apresentar. “Vamos refutar o caso deles [dos democratas] e apresentar o nosso”, limitou-se a dizer.

Trump ordenou que atuais e antigos funcionários da sua Administração, incluindo o Secretário de Estado, Mike Pompeo, e o ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton, não testemunhassem nem fornecessem documentos.

No entanto, uma sondagem da Reuters/Ipsos, divulgada esta semana, concluiu que 72% dos americanos querem novas testemunhas a depor no julgamento.