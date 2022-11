Gravação revela que Trump quis afastar embaixadora na Ucrânia

O Presidente dos Estados Unidos terá ordenado o afastamento da embaixadora dos EUA na Ucrânia, Marie Yovanovitch, posição que esta deixou efetivamente de ocupar, atribuindo na altura a decisão a "alegações infundadas e falsas, feitas por pessoas com motivos claramente questionáveis".

Numa gravação a que a ABC News teve acesso, registada em 2018 durante um jantar no Trump International Hotel em Washington, e em que estavam presentes dois ex-associados de Rudy Giuliani (advogado pessoal de Trump), é possível ouvir-se uma voz, que parece a do Presidente, dizendo distintamente: "Livrem-se dela!". A mesma voz acrescenta: “Afastem-na amanhã. Não quero saber. Afastem-na amanhã. Tirem-na de lá, ok? Façam-no'.

Marie Yovanovitch, ex-embaixadora dos EUA na Ucrânia, foi afastada do seu cargo pelo Presidente em 2019, depois de ter revelado discordar da interferência de Rudolph Giuliani na estratégia diplomática norte-americana naquele país.

Yovanovitch foi uma das testemunhas arroladas pelos democratas na Câmara de Representantes no inquérito para a destituição do Presidente, em que Trump é acusado de ter pressionado o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para investigar a atividade da família de Joe Biden, eventual adversário político nas eleições presidenciais de novembro próximo, junto de uma empresa da Ucrânia.