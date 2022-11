Falso militar sueco esteve na NATO e em missões sensíveis. Enganou tudo e todos durante 18 anos

Um sueco que começou por mentir sobre as suas habilitações literárias conseguiu chegar a um alto posto da hierarquia militar na Suécia usando o mesmo método — falsos currículos — sem que ninguém tenha percebido. O que torna a história digna de filme (cc: Netflix) é o facto de o ter feito ao longo de 18 anos, onde houve tempo para missões internacionais e promoções várias.

A história foi revelada pelo diário sueco “Dagens Nyheter”, numa série de artigos e documentos que provam uma história que está a causar embaraço nas Forças Armadas do país. Publicada a 13 de janeiro, mereceu reações imediatas. “Isto é sério, para dizer o mínimo”, afirmou o general Micael Bydén, comandante das forças armadas suecas, antes de anunciar o afastamento do homem, cuja identidade não foi revelada, e que estava desde o ano passado na posição de chefe de gabinete de uma missão das Nações Unidas no Mali.

São precisamente as relações internacionais que tornam o caso ainda mais constrangedor para a Suécia. O oficial alcançou cargos de liderança em missões no estrangeiro, nomeadamente através dos serviços secretos do exército do país (o MUST, Swedish Military Intelligence and Security Service). Esteve em ligação direta com os serviços de segurança russos e foi destacado para o quartel-general da NATO, o SHAPE, em Mons, na Bélgica. Foi lá que trabalhou com informações consideradas sensíveis, como as que fazem parte do “Afghanistan Mission Network” (uma força de intervenção da NATO para o Afeganistão), de onde o “militar” saiu, por “motivos pessoais”, em 2013, quando estava previsto que ficasse mais dois anos. Ainda que coopere com a organização, a Suécia não faz parte da NATO, que também nunca percebeu, ou foi avisada, sobre a situação.

Tudo terá começado em 1999, quando o homem ainda estudava. Ao rever documentos da época, o “Dagens Nyheter” percebeu que ele havia sido afastado do programa de treino das forças armadas suecas — obrigatório para entrar na carreira militar — por mentir acerca de classificações escolares. O supervisor que o seguiu na altura, o tenente-coronel Morgan Gustafsson, não só confirma a informação, como lembra agora que aquele jovem “não era honesto”. “É tão simples quanto isso. Quando o investigámos, percebemos que ele não era adequado para as Forças Armadas.”

As Försvarsmakten (Forças Armadas Suecas) já iniciaram uma investigação e confessam-se envergonhadas. “Acho lamentável que isto tenha acontecido. Não devia ter sido possível”, afirma Carl-Axel Blomdahl, tenente-coronel que lidera a investigação. Certo é que, mesmo tendo sido afastado do programa de treino, o homem agiu sempre como se o tivesse completado, incluindo-o num currículo amplamente falseado. O “militar” fez toda a carreira simplesmente afirmando ter as qualificações necessárias para cada um dos cargos a que chegou. Ninguém parece ter questionado ou tentado confirmar a informação, nem mesmo quando se deram subidas na hierarquia — o homem esteve como capitão no Kosovo e chegou depois a uma missão no Afeganistão já como major.

As suspeitas começaram em 2018. Bydén admite que as forças armadas da Suécia foram informadas dessas suspeitas há cerca de um ano, mas decidiram não dar seguimento, porque o homem não se encontrava a trabalhar para a organização. Certo é que no verão de 2019, o falso militar chegou a chefe de gabinete na referida missão da ONU no Mali. “Quando a pessoa entrou em foco no final do ano, como parte do seu serviço no Mali, o nosso sistema começou a tocar e a dar-nos um alerta”, afirmou ainda o comandante das forças armadas.

A história tem contornos cinematográficos, mas não é caso único. Em Portugal, houve um homem a fazer-se passar por membro responsável pelo PNUD, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. No estrangeiro, o livro do francês Emmanuel Carrère (“L'Adversaire”, publicado em 2000) acompanha a história real de um homem que começou por mentir por ter faltado a um exame e, de repente, assentou a vida naquela mentira, tornando-a ainda maior. E insuportável.