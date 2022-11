Extinction Rebellion e Greenpeace nas listas de grupos extremistas da polícia britânica. Decisão inócua ou deriva securitária?

Mais do que uma reação “desajustada”, “excessiva” e “difícilmente compreensível”, a inclusão de organizações ambientalistas como o Extinction Rebellion e a Greenpeace num guia elaborado pela unidade de contraterrorismo da polícia britânica (CTP, no original inglês) poderá ser “perigosa”, diz ao Expresso Nelson Lourenço, que leciona Direito e Segurança na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e é presidente do Grupo de Reflexão Estratégica de Segurança (GRES). “Daqui a nada começa-se a achar que qualquer pessoa que participe numa manifestação está num processo de radicalização”, afirma o especialista, para quem estão em causa “restrições à liberdade” fruto da existência de uma “ideologia securitária”.

A inclusão destas organizações ambientalistas em materiais distribuídos pela unidade da polícia do Reino Unido que lida com casos de terrorismo já seria, de si, questionável, mas tornou-se ainda mais porque desse mesmo guião constam símbolos “associados à supremacia branca” (a expressão usada é mesmo essa, conforme se vê nos documentos a que o jornal britânico “The Guardian” teve acesso) e a organizações e movimentos de extrema-direita, como as cruzes suásticas.

Numa das últimas páginas do guia, com data de junho de 2019, aconselha-se a quem quer que se cruze com esses símbolos e referências a fazer a denúncia num site da CTP criado precisamente para esse fim, isto é, reportar “atividades suspeitas”. Foi distribuído a professores, médicos e enfermeiros, e outros funcionários públicos, no âmbito de um programa que tem como objetivo prevenir ataques terroristas no país, chamado, sem surpresa, “Prevent”.

Prevent: um programa criticado e dado como falhado

Criado em 2003 e aplicado ainda mais a sério e de forma ainda mais abrangente depois dos atentados de 7 de julho de 2005, em Londres, em que morreram 52 pessoas, o programa tem sido bastante criticado, inclusive por ativistas dos direitos humanos e académicos, e acusado de reforçar preconceitos e contribuir para a discriminação das comunidades muçulmanas do país. Há quem diga que nem sequer é eficaz e o diga com provas na mão.

“O Prevent é da responsabilidade da divisão da polícia inglesa ligada ao combate ao terrorismo”, ajuda a contextualizar Nelson Lourenço, explicando também as críticas de discriminação. “Para muitos, o programa incide sobretudo sobre as minorias étnicas, particularmente a muçulmana. Os membros desta unidade ligada ao terrorismo começam a ir às escolas e aos hospitais, e também às prisões, para tentar perceber que pessoas estão em processos que podem desembocar numa radicalização”.

São realizadas ações, continua, “no sentido de ganhar a simpatia das pessoas para fornecerem este tipo de informações”, sendo importante perceber em que contexto isto acontece, sublinha o especialista, convidando a um recuo no tempo. “No início da década de 1990, os trabalhistas e os conservadores fizeram um acordo para o reforço das medidas de segurança, sobretudo nas grandes cidades. A preocupação não eram tanto as manifestações mas a pequena criminalidade, a de rua, que aparece muito nessa altura na Europa. É também nessa altura que começam a ser instaladas as câmaras de vigilância. Há claramente uma preocupação acrescida com a segurança e as pessoas prescindem de uma parte da sua liberdade”.

Em 2005, com os atentados no metro da capital britânica, “já não é tanto a pequena criminalidade mas a segurança no geral e as medidas vão ser reforçadas”. “A polícia começa a apelar a que a comunidade participe nas ações de formação realizadas pelas forças de segurança e começa também a dar formação aos comerciantes, aos professores nas escolas, tudo com o objetivo de encontrar pessoas suspeitas”. Outro “salto” para 2011 e novo “reforço das medidas de segurança” depois das manifestações violentas ocorridas em agosto daquele ano, com lojas abalroadas e roubadas, e vários incêndios, e chegados ao momento atual, “já a necessidade de mais e mais segurança é partilhada por todos”. “Todos aceitam e todos colaboram”, incluindo professores e profissionais de saúde, a quem foram então distribuídos os tais materiais a alertar para a ameaça que podem constituir as organizações e movimentos pró-clima.

Algo que Nelson Lourenço critica “por não haver uma única evidência de que, quer a Greenpeace quer o Extinction Rebellion”, ou mesmo outras organizações ambientalistas visadas no documento, como a PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) e o Anti-GMO (movimento contra a produção de organismos geneticamente modificados), “tenham realizado manifestações violentas” ou com “membros de movimentos de extrema-direita ou extrema-esquerdas infiltrados”, como é não raras vezes justificação da polícia.

Greenpeace diz ao Expresso que programa Prevent é “uma farsa completa”

John Sauven, diretor-executivo da Greenpeace no Reino Unido, diz praticamente o mesmo nas respostas que envia ao Expresso: que o programa Prevent “é, no mínimo, controverso”, e que os métodos utilizados “não são justos” e nem sequer “funcionam”. “Grande parte da comunidade muçulmana do país sente-se atingida de forma injusta”. E o “maior problema” até surge quando se começa a incluir nisto “qualquer campanha ou grupo envolvidos em ações pacíficas”, uma vez que isso afeta a credibilidade do programa, tornando-o “uma farsa completa”. Acaba por ser “contraprodutivo”, diz o diretor-executivo, “porque quando se começa a atacar toda a gente e a destruir os espaços seguros onde as pessoas que sentem que foram injustiçadas por qualquer razão podem dirigir-se, está-se a promover o extremismo”. “Em vez de prevenção, o que temos é promoção”.

Já Rupert Read, porta-voz do Extinction Rebellion, escreveu num artigo publicado no “Guardian” que a inclusão do movimento internacional “é só a última cartada de uma campanha mais vasta que tem como objetivo retirar o apoio público ao movimento pacífico”. “Tem havido um grande esforço por parte das forças de segurança para manchar a reputação do XR [sigla em inglês]”, afirmou, acrescentando não haver nada de “extremo” na abordagem do movimento ao “colapso ecológico”. “Aqueles que mais se dizem preocupados com o planeta são também os que mais querem manter o seu ‘status quo’”.

Guia foi elaborado “para ajudar a polícia a tomar decisões mais informadas”, justifica unidade de contraterrorismo da polícia britânica

Mas a polícia discorda disso e de qualquer crítica de perseguição e restrição da liberdade. Em resposta às notícias do “The Guardian”, sublinhou que o guia pretende apenas aumentar a capacidade de identificação de símbolos e nota que há uma referência em que se explicita que “nem todos os signos e símbolos incluídos no documento têm interesse para o contraterrorismo”, e, num comunicado publicado no seu site, Dean Haydon afirma que a unidade de que é coordenador nacional, a CTP, “não está de maneira nenhuma focada nas manifestações ou protestos legítimos organizados por ativistas no país”.

E a inclusão de movimentos como o Extinction Rebellion em materiais produzidos pela unidade de contraterrorismo significa que estes sejam considerados “extremistas” ou que “ameacem a segurança nacional”. Não, não significa, responde o coordenador nacional, sublinhando que esses mesmos guias e documentos não são para consumo exclusivamente interno, servem para ser utilizados por outras unidades da polícia de todo o país, e para ajudar esses mesmos polícias “a tomar decisões mais informadas”, incluindo no que diz respeito à “proteção de locais movimentados durante manifestações”. Que fique claro, reforça Dean Haydon, que os documentos a que o “The Guardian” teve acesso e tanta polémica geraram foram produzidos “para ajudar a polícia e os seus parceiros e colaboradores a identificar e compreender os sinais e símbolos com que possam confrontar-se no dia a dia”, para saber distingui-los e aos vários grupos que os utilizam. “As forças de segurança têm de saber que organizações existem e quem as integra, e essa filiação não é encarada como um crime seja de que natureza for.” Sugerir o contrário, mais do que “inútil”, é “enganador”.

Segundo números do Ministério do Interior britânico, citados num artigo do “Financial Times”, o Prevent permitiu já evitar a radicalização — e “possíveis atos de terrorismo” — de mais de 1.200 pessoas. Apesar do tão apregoado sucesso, o Governo britânico aceitou no ano passado criar uma comissão para avaliar o programa; essa avaliação deveria estar concluída em agosto deste ano mas, na verdade, está parada há meses por falta de coordenação.

Nelson Lourenço diz-se preocupado mas não em pânico, por assim dizer, “até porque a democracia no Reino Unido está suficientemente estabilizada, tem mecanismos de controlo evoluídos e sólidos”, e se “há abertura para rever o programa, isso acontecerá mais cedo ou mais tarde”. O que o preocupa de facto é aquilo a que se refere como “a emergência de uma certa ideologia securitária, com ideias populistas de segurança” que atentam contra imigrantes e muçulmanos e outras minorias étnicas. Ideologias que, em suma, “veem a segurança como um fim”.