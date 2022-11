Comércio fácil, rápido, sem impedimentos? O “Guardian” revela longo formulário para transportadoras norte-irlandesas e britânicas

Apesar das promessas do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, parece que as trocas comerciais entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido não vão ser assim tão rápidas, tão diretas, nem tão fáceis como alguns defensores do Brexit têm dito.

Um documento ao qual o diário “The Guardian” teve acesso mostra que, para poderem entrar no Reino Unido, as transportadoras que carreguem mercadorias com origem na Irlanda do Norte (que permanece dentro da união aduaneira depois do Brexit) têm de preencher um documento com pelo menos 31 espaços destinados a todo o tipo de informação sobre os produtos: origem, peso, conteúdo detalhado, destino, entre muitos outros dados que têm de ser recolhidos através de códigos que, por sua vez, têm de ser iguais aos que as autoridades portuárias têm para os mesmos produtos ou não poderão embarcar nos ferries.

A Associação das Transportadoras de Mercadorias está preocupada com a possibilidade de imposição de multas aos próprios camionistas que transportem essas mercadorias se alguma informação for incorretamente inserida nessa “declaração de saída” dos produtos e já pediram à UE e ao Reino Unido que abandonem a ideia de instituir este formulário. Do lado britânico o caso é ainda pior: são 45 os espaços para preencher antes de qualquer mercadoria poder entrar na Irlanda do Norte. A UE quer assegurar que o que entra na Irlanda do Norte é seguro porque como não há barreira terrestre física entre as duas Irlandas, o que lá chega pode passar sem qualquer verificação para a República da Irlanda e daí seguir livremente para o mercado europeu.

O ministro conservador para o Brexit, Stephen Barclay, provocou a irritação generalizada entre os empresários que utilizam esta rota quando garantiu que este tipo de papéis seria de preenchimento obrigatório apesar de se tratar de segmento interno da rota de comércio. Os unionistas irlandeses (que defendem uma união o mais estreita possível com o resto do Reino Unido) mostraram-se particularmente críticos destas medidas já que a narrativa conservadora sobre a “fricção” entre ilha da Irlanda e restante Reino Unido foi sempre a de que nada mudaria no pós-Brexit. Agora sabemos que não é assim, até porque uma fronteira no mar da Irlanda é uma certeza logística necessária.

Este formulário já tinha chegado às notícias quando Boris Johnson, numa visita à Irlanda do Norte, aconselhou os transportadores a “pôr no lixo” esses formulários que ele mesmo lhes perdoaria as multas. O problema é que estes inquéritos de saída e entrada de produtos são mesmo obrigatórios, e o único garante possível de que os produtos transacionados entre o Reino Unido e a ilha da Irlanda (parte da qual, a República da Irlanda, é um país da UE) estão de acordo com as exigências de qualidade dos produtos que circulam no mercado único.

Seamus Lehany, diretor da divisão de Belfast da Associação das Transportadoras de Mercadorias mostrou-se preocupado, numa declaração ao jornal “The Guardian”. “A preocupação é que qualquer erro pode impedir o embarque de mercadoria e, assim, as mercadorias falham os horários de transporte e não chegam a tempo às lojas nem aos consumidores. O retalho pode sofrer muito”, disse.

Stefaan de Rynck, conselheiro do principal negociador europeu para o Brexit, Michel Barnier, já fez saber que a UE não vai tolerar “meias medidas” no que à “segurança e proteção” diz respeito e que o Reino Unido pode incorrer em sanções caso não instale todas as verificações necessárias.