Alemanha proibe o grupo neonazi Combat 18

Num contexto de preocupação crescente motivado pelos ataques e ameaças recentes de ativistas da extrema-direita a políticos em todo o país, o Ministério do Interior alemão anunciou esta quinta-feira a proibição e dissolução do grupo neonazi Combat 18.

O anúncio foi acompanhado por uma ação policial que, ao longo do dia e com um dispositivo que envolveu cerca de 200 policiais, passou por seis estados federais alemães, com vista à recolha de documentos, computadores e telemóveis, além de outro tipo de materiais.

“A proibição de hoje é uma mensagem clara: o extremismo de direita e o anti-semitismo não têm lugar em nossa sociedade", afirmou o munistro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer. No comunicado emitido, o ministério da tutela sublinha que o objetivo e as atividades do grupo agora proibido são contrários à ordem constitucional, dado estarem em causa princípios "neonazis, racistas e xenófobos". Os objetivos do grupo "são semelhantes aos do nacional-socialismo", acrescenta a mesma nota.

Nome simboliza as iniciais de Adolf Hitler

Conhecido por organizar espetáculos e distribuir música como forma de promover a ideologia de extrema-direita, a organização Combate 18 inspira-se numa outra, britânica, fundada em 1992. Usa inclusivamente o mesmo nome, com os números a simbolizarem a primeira e oitava letras do alfabeto - A e H - iniciais de Adolf Hitler.

Membros da organização alemã foram presos há dois anos e meio por posse ilegal de armas quando regressavam de um campo de treino de tiro na República Checa. As autoridades acreditam que o grupo reúne 20 elementos, liderados por Stanley Röske e Robin Schmiemann, este último detido no passado por alvejar um cidadão tunisino.

É também associado ao Combat 18 o principal suspeito do assassinato de Walter Lübcke, um político conservador conhecido por defender a integração de refugiados. Lübcke foi mortocom vários tiros na cabeça, em junho de 2019, quando estava no terraço da sua casa em Wolfhagen-Istha.

A medida anunciada esta desta quinta-feira integra um plano apresentado no final do ano passado pelo governo alemão para combater os movimentos radicais de extrema-direita. Além das organizações neonazis mais conhecidas, o Ministério do Interior promete estar atento aos vários pequenos grupos que foram nascendo, incluindo a facção mais radical da Alternative for Germany (AfD).