Internacional À deriva no meio da noite escura e ventosa, mais 92 pessoas viram a salvação

Na madrugada desta sexta-feira, as equipas da SOS Mediterranée e da Médicos sem Fronteiras resgataram quase uma centena de pessoas à deriva no Mediterrâneo Central. Uma operação muito complicada, por causa do vento e da quantidade de resgatados, entre os quais havia mulheres grávidas e bebés