A China vai construir um novo hospital. Está pronto daqui a cinco dias e há vídeos que mostram como

A China está a construir um hospital no centro de Wuhan para tratar e manter em quarentena os doentes do coronavírus que está a provocar o pânico entre a população e já levou ao cancelamento das festividades do Ano Novo Chinês, uma época em que enormes massas humanas se deslocam para visitar familiares. O hospital estará pronto em cinco dias e para isso, tal como mostram as imagens divulgadas pela Sky News, a China já tem no local mais de 30 escavadoras e pelo menos dez bulldozers. São 25 mil metros quadrados que esta sexta-feira começaram a ser terraplanados por dezenas de camiões e onde vão trabalhar centenas de pessoas.

O vídeo filmado com um drone e divulgado pelo canal de televisão britânico e por outros meios de comunicação, é impressionante: um descampado gigante onde várias máquinas de cores diferentes mexem os seus braços metálicos e giram em várias direções aparentemente de forma aleatória. Mas esta é uma hipótese pouco provável já que a China quer o hospital a funcionar na segunda-feira e as instalações terão capacidade para pelo menos 1000 camas.

Há 17 anos, por altura da epidemia SARS, um outro hospital deste género foi construído em Pequim. São já 33 milhões de pessoas em quarentena e a ideia de construir um novo hospital especializado é a de centralizar os pacientes infetados, replicando a situação de 2003, quando ocorreu a epidemia do Síndrome Respiratório Agudo Severo (SARS). Os relatos que vão chegando de Wuhan mostram que a população está de facto assustada até porque o medo é que este novo vírus, que pode ter tido origem em cobras, se torne tão ou mais mortal como o SARS que matou 774 pessoas em 17 países.

“A ideia deste novo edifício é colmatar a escassos de recursos médicos que existem neste momento. Será um pré-fabricado e por isso não vai custar muito dinheiro e não vai demorar muito a construir”, explicam os responsáveis autárquicos de Wuhan ao jornal oficial Changjiang Daily, citado pela Sky News.

A China anunciou esta sexta-feira a morte de uma pessoa devido ao coronavírus perto da fronteira com a Rússia. É a segunda vítima mortal fora do epicentro do surto, precisamente a cidade de Wuhan, elevando para 26 o número de mortos.