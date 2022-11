Palestina recusa iniciativa dos EUA para retomar processo de paz com Israel

A Autoridade Nacional Palestiniana recusou esta quinta-feira a iniciativa promovida pelos Estados Unidos da América (EUA) de reunir com o primeiro-ministro israelita e o opositor político deste para que sejam retomadas as conversações de paz com os palestinianos.

"Advertimos contra qualquer projeto norte-americano que viole o direto internacional", afirmou em comunicado o porta-voz da Autoridade Nacional Palestiniana, Nabil Abou Roudeina, citado pela agência France-Presse.

O vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, convidou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o rival político deste, Benny Gantz, a irem a Washington na próxima semana para discutir a "perspetiva de paz" com os palestinianos.

"O Presidente [Donald] Trump pediu-me para convidar o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para a Casa Branca, durante a próxima semana, para discutir questões regionais [do Médio Oriente] e a perspetiva de paz na Terra Santa", afirmou Pence, depois de intervir nas comemorações dos 75 anos da libertação do campo de concentração nazi de Auschwitz.

O vice-Presidente norte-americano também convidou o principal opositor político de Netanyahu para participar na reunião que tem como objetivo encontrar um caminho pacífico para a resolução do conflito entre Israel e a Palestina.

A Palestina tem criticado a posição dos Estados Unidos face ao conflito com Israel.

Em 6 de dezembro de 2017, o Presidente norte-americano reconheceu Jerusalém como capital de Israel, desencadeando a cólera dos palestinianos e rompendo décadas de consenso internacional.

O estatuto da cidade é um dos problemas mais difíceis do conflito, uma vez que os palestinianos reivindicam Jerusalém Oriental, ocupada por Israel em 1967 e depois anexada, como capital do Estado a que aspiram.