Macron enerva-se com polícias israelitas destacados para o proteger na viagem a Jerusalém [com vídeo]

Emmanuel Macron irritou-se com a polícia israelita destacada para o proteger na sua visita à cidade de Jerusalém, apesar de os motivos exatos para os reparos exaltados que fez aos guardas que o acompanhavam à igreja de St. Anne ainda não terem sido explicados pelo seu gabinete. Um vídeo divulgado na internet mostra Macron a admoestar alguém que a câmara não mostra: “Toda a gente conhece as regras. Não gostei do que fez ali atrás, à minha frente, por isso lá para fora, por favor”.

Quando a pessoa parece não respeitar o pedido, Macron volta a mostrar-se bastante alterado: “Sabemos as regras. Ninguém tem de provocar ninguém. Mantemo-nos calmos. A caminhada foi maravilhosa, vocês fizeram um bom trabalho na cidade mas, por favor, respeitem as regras instituídas há séculos. Não vão mudar durante a minha presidência, isso vos garanto, ok?”, diz Macron com a mão pousada no ombro de um homem a quem parece agradecer pelos serviços de segurança prestados durante a caminhada.

As regras às quais Macron se refere são provavelmente aquelas que gerem aquele pedaço de território em específico, já que a Igreja de St. Anne é uma parte de território francês no meio da Via Dolorosa, a rua por onde Jesus Cristo terá carregado a sua cruz, onde a polícia israelita não tem jurisdição. “Isto aqui é França, toda a gente sabe isso”, concluiu, sempre a falar em inglês.

Macron não é o primeiro presidente francês a mostrar-se enervado com o zelo dos seus seguranças israelitas. Em 1996, Jacques Chirac também respondeu em tom severo aos polícias que tentaram impedir jornalistas, transeuntes e crentes de o cumprimentar. “Querem que volte para o meu avião?”, perguntou na altura, relembra esta quarta-feira a France Press. Quando chegou à igreja, Chirac pediu aos guardas armados israelitas que se retirassem da igreja, antes de ele mesmo entrar.

Alguns crentes acreditam que Santa Ana nasceu neste lugar mas a igreja, construída no século XII em cima de uma estrutura muito mais antiga, é mais conhecida por ser, segundo as escrituras, o local onde Jesus curou um homem que não conseguia andar utilizando as propriedades milagrosas da água que ali existia.