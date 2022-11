Destituição de Trump. Democratas vêem recusada presença de testemunhas e acesso a documentos

Entre a esperada convicção da defesa, de que “o Presidente não fez nada de errado”, e a certeza apresentada pela acusação - “Os inocentes não agem assim” - arrancou esta terça-feira o julgamento de destituição de Donald Trump. No Capitólio, em Washington, o tiro da partida foi dado às 13h00 locais (18h00 em Lisboa), com as regras do próprio julgamento a fazerem as honras como tema principal.

Já assim se previa, depois de os democratas terem criticado durante o dia os procedimentos propostos pelo líder republicano no Senado, Mitch McConnell. Recusar a presença de testemunhas e a apresentação de documentos da Casa Branca, sublinharam os democratas, é organizar um “processo falsificado”.

Já no Senado, a acusação voltou à carga, inicialmente pela voz de Adam Schiff, um dos elementos nomeados pela Câmara dos Representantes para tomar a palavra. “Para ser um julgamento justo, têm de permitir a convocação de testemunhas, a requisição de documentos”, disse, apontando o dedo ao Presidente norte-americano: “Não tinha qualquer intenção de cooperar sob qualquer circunstância”.

A intervenção não surtiu efeito. Submetida a votação a primeira alteração proposta pelos democratas, os senadores republicanos chumbaram-na, inviabilizando a intimação da Casa Branca com vista à requisição dos documentos relacionados com o caso, incluindo registos dos contactos entre Trump e o Presidente ucraniano.

Se a determinado momento se admitiu que quatro republicanos poderiam votar ao lado dos democratas, a votação final (53 votos contra e 47 a favor) traduziu a divisão do Senado em termos das forças políticas nele representadas e repetiu-se na votação da segunda alteração proposta pelos democratas - a que chumbou também a possibilidade de requisitar documentos ao Departamento de Estado.

Em relação ao que estava previsto inicialmente, há uma diferença a registar. A acusação e a defesa de Trump têm 24 horas para apresentar os seus argumentos. Mas, ao contrário do que chegou a estar estipulado - duas sessões de doze horas cada -, cada parte disporá de três sessões, cada uma com a duração de oito horas.

Cerca da meia-noite, hora de Lisboa, o Senado preparava-se para votar uma terceira proposta de alteração, dado os democratas pretenderem intimar o Departamento de Gestão e Orçamento da Casa Branca a fornecer documentos sobre o congelamento do financiamento de apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia. As perspetivas apontavam para novo chumbo.