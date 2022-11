Coronavírus. Autoridades chinesas de saúde atualizam balanço em nove mortos e 440 casos

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus subiu para nove, com 440 casos confirmados, anunciaram esta quarta-feira as autoridades chinesas de saúde.

Mais de duas mil pessoas que estiveram em contacto com infetados foram entretanto isoladas, disse Li Bin, responsável da Comissão Nacional de Saúde. Li acrescentou que há provas de que o vírus está a ser propagado por “transmissão respiratória”.

Com origem na cidade de Wuhan, no centro da China, no final do ano passado, o vírus espalhou-se entretanto para outras cidades chinesas como Pequim, Xangai e Macau, e para países como Coreia do Sul, EUA, Japão, Tailândia e Taiwan.

Ano Novo Lunar

A Organização Mundial de Saúde realiza esta quarta-feira uma reunião de emergência para determinar se este surto constitui uma emergência de saúde global.

Milhões de chineses preparam-se para viajar no país e no exterior para as comemorações do Ano Novo Lunar a partir desta semana.

“A subida da mobilidade do público aumentou objetivamente o risco de propagação da epidemia e a dificuldade de prevenção e controlo”, sublinhou Li. A mutação do vírus poderá trazer riscos adicionais, advertiu a responsável, citada pela agência de notícias Reuters.

O que é um coronavírus?

Um coronavírus é uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais e que é transmitido através da tosse, espirros ou contacto físico.

Os sintomas incluem febre, tosse e dificuldade em respirar. A infeção viral pode causar pneumonia e ser transmitida de pessoa para pessoa.

Embora a origem do vírus ainda não tenha sido identificada, a OMS avançou que a fonte primária é provavelmente animal. As autoridades chinesas relacionaram o surto com um mercado de marisco em Wuhan.

O espectro da SARS

Vários países, incluindo os EUA, diversos países asiáticos e, mais recentemente, a Austrália (onde está a ser investigada uma suspeita do vírus), anunciaram medidas para intensificar as verificações da temperatura de passageiros vindos de Wuhan.

Nos últimos dias, regressou o espectro da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que infetou mais de 8 mil pessoas e matou quase 800 numa pandemia que se espalhou pelo continente asiático entre 2002 e 2003.

Durante o surto da SARS, as autoridades chinesas começaram por subestimar os perigos e censuraram a cobertura noticiosa do problema, impedindo uma perceção da gravidade do vírus e a adoção em tempo útil de medidas para travar a sua disseminação.