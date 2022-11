Regina Duarte está “noivando” com o Governo e deverá aceitar convite para Secretaria da Cultura

A atriz Regina Duarte desloca-se a Brasília esta quarta-feira para conhecer a Secretaria da Cultura, órgão para que foi convidada pelo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Após uma reunião com o chefe de Estado para falar do assunto, a atriz disse que está “noivando” com o Governo. Por sua vez, Bolsonaro escreveu no Twitter que o noivado “possivelmente trará frutos ao país”.

Ao que o portal de notícias G1 apurou, Regina Duarte quer conhecer mais sobre o cargo antes de tomar uma decisão final, mas já terá revelado a amigos que aceitará o convite para assumir a Secretaria.

Regina substituirá secretário que citou Goebbels

O cargo ficou vago depois de Bolsonaro ter demitido Roberto Alvim na sexta-feira.

O agora ex-secretário da Cultura gerou uma onda de indignação depois de ter proferido frases semelhantes às de um discurso de Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Hitler na Alemanha nazi.

O nome da atriz surgiu no próprio dia como favorito para assumir a Secretaria da Cultura, um órgão que nasceu do antigo Ministério da Cultura, extinto por Bolsonaro.

“Um cara doce, um homem dos anos 1950”

Em 2018, Regina Duarte participou num ato de campanha do então candidato do PSL às eleições presidenciais.

Em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”, referiu-se na altura a Bolsonaro como “um cara doce, um homem dos anos 1950, como meu pai, e que faz brincadeiras homofóbicas, mas é da boca pra fora”.

Citado pelo jornal “Folha de S. Paulo”, o ator Lima Duarte, que era o par de Regina Duarte na telenovela “Roque Santeiro”, reagiu às mais recentes notícias, dizendo: “É Sinozinho Malta na Presidência e Viúva Porcina na Cultura.”

Deste modo, o ator compara Bolsonaro com o fazendeiro todo-poderoso que interpretou na novela e que mantinha uma relação com Porcina, a suposta viúva de Roque Santeiro. Não sem ironia, Lima Duarte diz esperar que Regina Duarte “seja feliz” na Secretaria da Cultura.