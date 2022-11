Mensagem de WhatsApp terá permitido ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita espiar o telemóvel do líder da Amazon

É “altamente provável” que o telemóvel de Jeff Bezos, fundador e presidente da multinacional tecnológica Amazon, tenha sido espiado em 2018 pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman.

A informação é resultado de uma análise digital forense, a cujo resultado o jornal britânico “The Guardian” teve acesso. O ficheiro responsável por passar para o exterior uma enorme quantidade de dados pessoais de Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, ter-se-á infiltrado no telemóvel após este ter aberto uma mensagem-vídeo enviada por WhatsApp, da conta pessoal de bin Salman.

O ficheiro foi enviado a 1 de maio de 2018, após os dois homens terem trocado várias mensagens aparentemente inócuas. Bezos e Mohammed bin Salman tinham estado presentes num jantar em Hollywood, algumas semanas antes, no âmbito de uma manobra de charme que o também vice-primeiro-ministro saudita realizou então nos Estados Unidos.

Morte de Khashoggi e planos económicos do príncipe em causa

Esta descoberta pode ter várias consequências. Em primeiro lugar, pode trazer novos dados sobre o assassínio de Jamal Khashoggi, no consulado da Arábia Saudita em Istambul, em outubro de 2018. O jornalista era um dos principais críticos do príncipe saudita e responsável por várias investigações incómodas para o regime, nomeadamente em relação à intervenção militar no Iémen. Quando da sua morte, colaborava com o “Washington Post”, jornal comprado em 2013 por Bezos.

O julgamento relativo à morte de Khashoggi terminou em dezembro no país asiático, com cinco dos 11 acusados a serem condenados à morte e outros três a penas de 24 anos. No entanto, Saud al-Qahtani, um dos mais diretos colaboradores de MBS – como é internacionalmente conhecido Mohammed bin Salman – foi ilibado. Em sentido inverso, a agência norte-americana CIA concluiu que o assassinato terá sido ordem direta do príncipe.

O “The Guardian” desconhece que informação terá sido retirada do telemóvel do homem forte da Amazon. No entanto, o jornal revela que Agnès Callamard, relatora especial sobre execuções sumárias do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, está a par das provas de espionagem no telemóvel e considera-as suficientemente credíveis para pedir explicações à Arábia Saudita.

A investigação já levada a cabo por Callamard concluiu em junho que existiam provas suficientes para ligar bin Salman e outros altos responsáveis do Governo saudita na morte do jornalista.

Por outro lado, a notícia pode comprometer os esforços de MBS em captar investimento estrangeiro para o país. Em 2019, Bezos viu o seu casamento de 25 anos com MacKenzie Tuttle terminar após o jornal “National Enquirer” revelar detalhes de uma relação extraconjugal.

A empresa proprietária do jornal afirma que a informação sobre o relacionamento foi obtida através do irmão da amante de Bezos, mas Gavin de Becker, o chefe de segurança do empresário, tem sublinhado publicamente a ligação existente entre David Pecker, o diretor executivo da American Media, proprietária do “National Enquirer”, e bin Salman.

Perante estes factos, o príncipe terá dificuldade em conseguir a confiança de investidores ocidentais.