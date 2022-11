Israel. Gantz promete anexar o Vale do Jordão caso vença as eleições. Opositores falam em “tentativa patética” de agradar à direita

O homem que alguns sectores da sociedade israelita veem como “um mal menor” quando comparado com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro ao longo de mais de dez anos, prometeu esta terça-feira que, se for eleito a 2 de março nas terceiras eleições no pequeno país em menos de um ano, vai proceder à anexação do Vale Jordão, uma língua de terra que faz fronteira com a Jordânia e que Israel diz que precisa de controlar como forma de impedir qualquer ataque do vizinho - o que no passado já aconteceu. Benny Gantz, líder do partido Azul e Branco, maior opositor do Likud de ‘Bibi’ nas próximas eleições fez uma visita ao local esta terça-feira, e garantiu aos jornalistas que vai trabalhar para que esse plano se torne uma realidade. Ora um ataque dos vizinhos de Israel é sempre uma possibilidade, mas não é certo. O que é de facto inevitável, se este plano for para a frente, é a inviabilização de um futuro Estado palestiniano e o fim do sonho dos dois Estados.

“O Vale do Jordão é a barreira de defesa de Israel a leste em qualquer conflito futuro. Os governos israelitas que falaram no passado da possibilidade de retorno destes territórios à Jordânia cometeram um grave erro quer de estratégia quer de segurança. Vemos esta língua de terra como parte inseparável do território israelita”, disse Gantz, citado pelo diário Haaretz.

Seja qual for o resultado das eleições de 2 de março, a probabilidade de anexação é grande. Nas outras duas eleições gerais (que continuam a suceder-se porque nem Netanyahu nem Gantz conseguiram, até agora, garantir deputados suficientes para uma coligação de maioria), Netanyahu também prometeu exatamente o mesmo - e tal como nessa altura, esta promessa de Gantz está a ser lida por alguns sectores críticos da posição política de Israel em relação aos territórios ocupados como uma cartada para tentar angariar votos entre os mais conservadores, incluindo entre os eleitores sionistas e judeus ultraortodoxos.

Gantz conseguiu o apoio, ainda que muito pouco efusivo, dos deputados da Lista Árabe, um partido israelita que defende os direitos dos palestinianos, e que já assumiu que se juntaria ao general para formar uma coligação anti-Netanyahu. Porém, as declarações desta terça-feira não foram bem recebidas por Ayman Odeh, líder do partido. “Os cidadãos de Israel merecem esperança, não intimidação - não é assim que se afasta um primeiro-ministro. As anexações são a alienação de qualquer hipótese de paz e a tentativa patética de recolher uns poucos votos à direita não justifica destruirmos o nosso futuro coletivo”, disse Odeh, citado pelo diário israelita “Haaretz”.

Netanyahu e Gantz sabem que, seja qual for o plano que a Administração Trump apresente para a resolução do conflito, é pouco provável que Israel seja obrigado a regressar às linhas traçadas em 1947 pela ONU, que pressuponham um Estado palestiniano no futuro. Depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, esse território ficou muito mais pequeno com o efetivo controlo de Gaza, Sinai, Montes Golã, Margem Ocidental do Rio Jordão sob controlo das tropas israelitas. Desde então alguns territórios foram devolvidos - Sinai ao Egito, partes da Margem Ocidental ao controlo da Autoridade Palestiniana e Gaza aos palestinianos também, apesar de atualmente ser controlada pelo Hamas, um grupo terrorista. No Vale do Jordão vivem cerca de nove mil colonos israelitas e 56 mil palestinianos. Com cerca de 2.400 quilómetros quadrados do lado palestiniano, o Vale do Jordão representa cerca de um terço do território da Cisjordânia.