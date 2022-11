China. Homem de 89 anos é a quarta vítima mortal de vírus desconhecido, OMS reúne-se de emergência

Uma quarta pessoa morreu vítima do coronavírus ainda sem nome, revelou esta terça-feira a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, a cidade do centro da China onde o surto começou.

O homem de 89 anos, que tinha outros problemas de saúde como doenças coronárias, apresentou sintomas a 13 de janeiro e foi hospitalizado cinco dias mais tarde, acabando por morrer no domingo.

Na segunda-feira, a Comissão Nacional de Saúde da China confirmou que este coronavírus é transmissível entre humanos, dias depois de a autoridade municipal de Wuhan ter alertado para essa hipótese. A Organização Mundial de Saúde (OMS) também alertou os hospitais de todo o mundo para a possibilidade de uma epidemia.

O surto já se espalhou de Wuhan para outras cidades chinesas como Pequim ou Xangai, com mais de 200 casos registados até ao momento. Investigadores britânicos alertam que o número de pessoas infetadas com o vírus pode ser muito superior ao avançado pelas autoridades locais.

Há quatro casos confirmados fora da China, distribuídos pela Coreia do Sul, Tailândia e Japão.

Ano Novo chinês faz elevar preocupação

O nível de preocupação é ainda mais elevado numa altura em que se aproxima a celebração do Ano Novo chinês no final desta semana, com centenas de milhões a viajarem pelo país. Vários países em todo o mundo – incluindo os EUA, diversos países asiáticos e, mais recentemente, a Austrália – anunciaram medidas para intensificar a triagem de pessoas vindas de Wuhan.

As autoridades locais revelaram ter instalado termómetros infravermelhos em aeroportos e estações ferroviárias e rodoviárias em toda a cidade. Os passageiros com febre estão a ser registados, recebem máscaras e são transportados para instituições médicas.

Febre e dificuldades em respirar

Os casos de pneumonia viral alimentam receios de uma potencial epidemia, depois de uma investigação ter identificado a doença como um novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais e que é transmitido através da tosse, espirros ou contacto físico.

Os sintomas incluem febre e dificuldade em respirar, sintomas semelhantes a muitas outras doenças respiratórias e que apresentam complicações para os esforços de triagem.

Para a OMS, que deverá reunir-se de emergência esta quarta-feira para abordar o assunto, a principal origem do surto de Wuhan terá sido uma fonte animal.

Salvaguardar a vida das pessoas, “a principal prioridade”

Na sua primeira referência ao problema, o Presidente chinês, Xi Jinping, declarou esta segunda-feira que salvaguardar a vida das pessoas deve ser “a principal prioridade” e que a propagação da epidemia deve ser “resolutamente contida”.

De acordo com a televisão chinesa CCTV, Xi acrescentou ser necessário “divulgar informações sobre a epidemia em tempo útil e aprofundar a cooperação internacional”.