CNN avança que EUA vão anunciar o primeiro caso detetado no país do coronavírus chinês

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA preparam-se para anunciar o primeiro caso de coronavírus de Wuhan detetado no país, avança a CNN, que cita uma fonte do organismo. O caso foi registado no estado de Washington.

A notícia não esclarece onde e como foi infetada a pessoa em causa, não estando claro se esta esteve recentemente na China. Não se sabe também se transmitiu eventualmente o vírus a outras pessoas nos Estados Unidos.

O novo vírus, identificado pela primeira vez no mês passado na cidade chinesa de Wuhua, já infetou mais de 300 pessoas e matou seis. O surto está referenciado em cinco países - incluindo agora os Estados Unidos.