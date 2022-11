Terceira morte associada a vírus desconhecido na China. Autoridades falam em 201 casos, investigadores em 1.723

Um vírus misterioso espalhou-se na China e chegou à capital, Pequim, provocando a morte de três pessoas, anunciaram esta segunda-feira as autoridades chinesas de saúde.

A nova estirpe de coronavírus foi descoberta na cidade de Wuhan, no centro do país, que tem 11 milhões de habitantes e serve como um importante centro de transporte.

O alerta é maior quando se aproxima a celebração do Ano Novo chinês no final desta semana, com centenas de milhões de chineses a viajarem pelo país, refere a agência de notícias France-Presse (AFP).

Mercado de marisco na origem do surto?

Não foi confirmada qualquer transmissão de humano para humano, mas as autoridades já disseram que essa possibilidade “não pode ser excluída”.

Segundo a comissão local de saúde, foi confirmado um total de 136 novos casos em Wuhan no fim de semana. Até ao momento, o vírus foi diagnosticado em 201 pessoas na China.

“Os especialistas acreditam que a atual situação epidémica ainda é evitável e controlável”, anunciou a comissão de saúde da província de Cantão.

Um mercado de marisco poderá estar na origem do surto, ainda que as autoridades de saúde assinalem que alguns pacientes nunca estiveram no local.

Casos fora da China: Tailândia, Japão e Coreia do Sul

Investigadores britânicos alertam que o número de pessoas infetadas com o vírus pode ser muito superior ao avançado pelas autoridades locais. O Centro de Análise Global de Doenças Infecciosas, estima que “um total de 1.723 casos” em Wuhan apresentava sintomas da doença desde 12 de janeiro. Este centro de pesquisa do Colégio Imperial de Ciência, Tecnologia e Medicina de Londres aconselha instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O alerta de disseminação do vírus foi dado na semana passada pela OMS, depois de serem conhecidos os primeiros casos fora da China, na Tailândia e no Japão, com os três pacientes a terem visitado Wuhan recentemente.

A imprensa sul-coreana revelou esta segunda-feira que um teste a uma mulher que tinha viajado para a China deu positivo.

Receios de uma epidemia

Os casos de pneumonia viral alimentam receios de uma potencial epidemia, depois de uma investigação ter identificado a doença como um novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais e é transmitido através da tosse, espirros ou contacto físico.

O vice-presidente da Câmara de Wuhan, Chen Xiexin, anunciou a instalação de termómetros de infravermelhos em aeroportos e em estações ferroviárias e rodoviárias em toda a cidade.

As autoridades em Hong Kong também intensificaram as medidas de deteção, incluindo rigorosos controlos de temperatura de viajantes que chegam da China continental.

Os EUA informaram que, a partir da passada sexta-feira, iriam monitorizar voos diretos provenientes de Wuhan nos aeroportos de São Francisco, Nova Iorque e Los Angeles.