Países reunidos em Berlim comprometem-se a deixar de vender armas à Líbia e a não interferir no território

Respeitar o embargo de armas aprovado pela ONU em 2015 e não interferir nos assuntos e no território da Líbia. Foi este o compromisso assumido pelos países que participaram no encontro realizado no domingo passado em Berlim, durante o qual foram feitos também vários apelos a um cessar-fogo no território líbio.

“Todos concordámos que é necessária uma solução política”, afirmou a chanceler alemã Angela Merkel, acrescentando que “os últimos dias mostraram que não é possível de todo enveredar por qualquer solução militar”. Embora os dois lados envolvidos no conflito — o Governo líbio reconhecido pela ONU e liderado por Fayez al-Sarraj, e o Exército Nacional Líbio, do general Khalifa Haftar — tenham concordado em enviar representantes para outro encontro a realizar-se em breve em Genebra, as expectativas de que se chegue a um acordo de paz não são muitas, pelo contrário. Aliás, enquanto decorriam as conversações no domingo, forças rebeldes lançaram novos ataques na capital líbia, Trípoli. Além disso, foi mais do que visível a animosidade entre os líderes dos dois lados em disputa, tendo estes recusado a hipótese de conversarem diretamente ou sequer partilhar o mesmo espaço durante o encontro em Berlim.

Haftar encontra-se com Putin esta segunda-feira depois de ter abandonado Moscovo sem assinar acordo de cessar-fogo

Na semana passada, os dois estiveram presentes em Moscovo para assinar um acordo de cessar-fogo permanente mas o general Khalifa Hifter, apoiado pelos russos (Fayez al-Sarraj é apoiado pela Turquia) deixou a cidade sem o fazer. Prepara-se para se encontrar esta segunda-feira com o Presidente russo, de novo na capital russa, num encontro que tem claramente como objetivo fazê-lo comprometer-se com tréguas.

Do encontro em Berlim em que estiveram presentes representantes de 22 países, assim como das Nações Unidas, União Europeia, União Africana e Liga Árabe, saiu um comunicado e nele apela-se “ao fim de todos os movimentos militares dos partes envolvidas no conflito ou que as apoiem diretamente, em todo o território da Líbia”, comprometendo-se os vários países a “não interferir no conflito armado ou nos assuntos internos da Líbia”. “Os restantes atores internacionais devem fazer o mesmo”, refere ainda a nota. António Guterres, secretário-geral das Nações Unidos, reforçou o compromisso assumido e chamou a atenção para a “escalada do conflito” nos últimos tempos, tendo este atingido “uma dimensão perigosa”. Há, afirmou, o “risco de uma verdadeira escalada regional”.